Hulusi Akar'dan flaş operasyon açıklaması: Tahammül sınırımızı zorluyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'de gerçekleştirilen hain saldırının ardından başlatılan operasyonda 22 teröristin öldürüldüğünü belirterek "Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor" dedi.
PKK'lı teröristler tarafından Akçakale'de gerçekleştirilen hain saldırıda 3 askerimiz şehit olurken teröristler yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonla ilgili detayları paylaştı.
Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:
Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor, cezalandırma operasyonlarımız artan şiddette sürecek. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi.