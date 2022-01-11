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Gündem Hulusi Akar'dan flaş operasyon açıklaması: Tahammül sınırımızı zorluyor
Gündem

Hulusi Akar'dan flaş operasyon açıklaması: Tahammül sınırımızı zorluyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'de gerçekleştirilen hain saldırının ardından başlatılan operasyonda 22 teröristin öldürüldüğünü belirterek "Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 13:04:00 -
Hulusi Akar'dan flaş operasyon açıklaması: Tahammül sınırımızı zorluyor

PKK'lı teröristler tarafından Akçakale'de gerçekleştirilen hain saldırıda 3 askerimiz şehit olurken teröristler yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonla ilgili detayları paylaştı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor, cezalandırma operasyonlarımız artan şiddette sürecek. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi.

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