  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hulusi Akar'dan F-35 savaş uçağı açıklaması
Gündem

Hulusi Akar'dan F-35 savaş uçağı açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-05-30 20:23:00 -
Hulusi Akar'dan F-35 savaş uçağı açıklaması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, F-35 savaş uçaklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Akar, seçimlerdeki başarısından dolayı Büyükkılıç'ı kutladı.

Akar, büyük ve güçlü Türkiye istikametinde çalışmaların sürdüğünü, problemlerin çözüldüğünü ve çözülmeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin bekası için hiçbir sorun kalmayacağını vurgulayan Akar, buna inandıklarını ve bu inançla çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

 F-35 AÇIKLAMASI: ORADA BİR HESABIMIZ VAR...

Hulusi Akar, bir gazetecinin F-35 savaş uçaklarıyla ilgili sorusu üzerine şunları kaydetti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"F-35 konusu üzerinde başka boyutuyla çalışıyoruz. Orada Amerikalılarla daha önce yapılan bir konsorsiyum, çalışma vardı. Bu çalışmada bir şekilde malum konulardan, sebeplerden dolayı konsorsiyumdan Türkiye'nin çıkmasını istediler. Biz çıkmayacağımızı söylediğimiz zaman oradaki konsorsiyumu lağvettiler, kendileri çıktı. Şimdi bizim orada bir hesabımız var. Hesabımızı kapatmaya çalışıyoruz. Bu birinci bölüm. İkinci bölümde F-35'e ihtiyacımız olmayacak ve F-35'e alternatif olacak şekilde hem diğer dost, müttefik ülkelerle hem de yerli ve milli kaynaklarımızı seferber etmek suretiyle ihtiyacımızı karşılamak üzere çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bizim açımızdan herhangi bir sorun teşkil etmiyor."

Akar'a, ziyareti sırasında AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de eşlik etti.

Yaycı Paşa’dan 35. madde uyarısı: Tilkiye kümes emanet edilmez
Yaycı Paşa’dan 35. madde uyarısı: Tilkiye kümes emanet edilmez

Gündem

Yaycı Paşa’dan 35. madde uyarısı: Tilkiye kümes emanet edilmez

F-35'in düşmesi sonrası tüm ülkeler tedirgin! MMU KAAN'ı hesaba katamıyorlar
F-35'in düşmesi sonrası tüm ülkeler tedirgin! MMU KAAN'ı hesaba katamıyorlar

Teknoloji

F-35'in düşmesi sonrası tüm ülkeler tedirgin! MMU KAAN'ı hesaba katamıyorlar

ABD’de 135 milyon dolarlık F-35 düştü!
ABD’de 135 milyon dolarlık F-35 düştü!

Dünya

ABD’de 135 milyon dolarlık F-35 düştü!

Son 6 yılda 10 kaza! KAAN'ın rakibi F-35'te büyük sorun
Son 6 yılda 10 kaza! KAAN'ın rakibi F-35'te büyük sorun

Teknoloji

Son 6 yılda 10 kaza! KAAN'ın rakibi F-35'te büyük sorun

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23