Hull City'ye 20'lik takviye
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Hull City, 20 yaşındaki Norveçli futbolcu Hjerto-Dahl'ı transfer ettiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig'in yeni takımlarından Hull City, Tromso'dan 20 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Jens Hjerto-Dahl'ı kadrosuna kattı.
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Hull City, Tromso'dan Norveçli orta saha oyuncusu Jens Hjerto-Dahl'ı transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. 20 yaşındaki oyuncu, 2031 yazına kadar geçerli 5 yıllık bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.
Altı yaşında Tromso'ye katılan genç oyuncu, 105 maçta forma giydi ve 19 gol attı.
Medya
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