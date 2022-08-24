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Siyaset Hulki Cevizoğlu'ndan 6'lı Masa'ya "Titanik" göndermesi
Siyaset

Hulki Cevizoğlu'ndan 6'lı Masa'ya "Titanik" göndermesi

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir televizyon programında 6'lı Masa hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 19:19:00 - 2022-08-24 19:20:12

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi adlı programda muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masayı eleştirdi.

Masanın 6 değil 7 parti olduğunu belirten ve 7. partinin ana parti olduğuna dikkat çeken Cevizoğlu, 6'lı Masa'yı Titanik'teki kemancılara benzeterek, "Bu masanın, masa diyorum çünkü altılı, yedili filan derken dilimiz yoruluyor. 'Yok efendim biz altılı masayız', aslında yedili masasınız. 7. parti ana parti aslında. Masada oturan bu 6 partinin ve 'Biz 6 partiyiz, 7 parti değiliz' diyenlerin hiçbiri HDP'nin gözüne bakmadan, sesine kulak vermeden hareket etmeleri mümkün değil. HDP bu aralar sessiz, 'Masayı bozan biz olmayalım' diye galiba susuyorlar. Bu masanın durumu da Titanik gemisi batarken kemancının keman çalmasına benziyor. Bu masa yıkılacak, yıkılmaya mahkum bir masa" ifadelerini kullandı.

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