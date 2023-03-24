Hulki Cevizoğlu milletvekili aday adayı oldu! İşte başvurduğu parti
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde partilerin aday başvuruları devam ederken, Gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptığı ortaya çıktı.
14 Mayıs'ta gerçekleşecek Genel seçimler için artık iki aydan daha az bir süre kaldı. Partilere adaylık başvuruları devam ediyor.
Sabah gazetesine göre gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun da AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğu belirtiliyor.
Hulki Cevizoğlu kimdir?
Mayıs 1958 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü 1980 senesinde bitirdi.
Mezuniyetinin ardınan İşletme dalında yüksek lisans yapan Cevizoğlu, Din Felsefesi ve Astronomi dalında da doktoraya başladı.
Gazeteciliğe 1981 senesinde başlayan Hulki Cevizoğlu, çeşitli medya kuruluşlarında çalıştı. Cevizoğlu, televizyonda sunduğu "Ceviz Kabuğu" programı ile özdeşleşmiştir.
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1989 senesinde Canan Cevizoğlu ile evlenen Hulki Cevizoğlu bir çocuk babasıdır.
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