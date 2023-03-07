Hulki Cevizoğlu masayı karıştıran ismi açıkladı! 'Bu sevr imzasıdır'

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Haber Global'de kamuoyunun anlamlandıramadığı altılı masa krizine dair ses getiren açıklamalarda bulundu. İyi Parti lideri Meral Akşener'in altılı masaya dönmesiyle ilgili konuşan Cevizoğlu, "Meral Akşener'in Sevr masasıdır bu" dedi.

Cevizoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Akşener'in istifasını bekleyebilirsiniz"

"İstifasını bekleyin. Bildiğimiz bir şey var demek ki. Bu akşam Meral Akşener'in istifasını bekleyebilirsiniz. Bu akşam olmadı, yarın istifasını bekleyebilirsiniz. Yada oradaki kavgaları takip etmek lazım.

"Masayı Davutoğlu bu hele getirdi"

Burada tek mutlu olan bütün masayı Kılıçdaroğlu ile dizayn eden Davutoğlu'nun kendisi. Galiba 1. başkan yardımcısı da o olacak. Davutoğlu kendi ihtiraslarıyla o masayı bu hale getiren kişilerin başında geliyor.

Bakın ne demişti; 'Noter masasına oturdu, imzalattılar. Tuzak kurdular. Çağırdılar.'

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Yemekte siyaseten zehirlediler.

"Şantaja maruz kaldı"

Akşener'in önceki gün söylediklerinden bugüne o söylediklerini yutturan kendisine hangi bir dış ve iç kuvvet oldu? Bir tehdide mi maruz kaldı? Bir şantaja mı maruz kaldı? Veya bir şey mi vadettiler.

Ben bir vaat olduğunu zannetmiyorum.

"Toplum Akşener'den açıklama bekliyor"

Meral Akşener'den toplumun bu akşam beklediği ve beklemesi gereken bir açıklama var. 'Ben bir şantaja uğradım. Bir tehdide uğradım' veya tam tersi 'Ben hiçbir baskı olmadan bu masaya gittim oturdum.' Hangisini diyecekse. Bu akşam onun ağzından bu açıklamayı millet duymak mecburiyetinde.

"Bu sevr imzasıdır"

Bu akşam İyi Parti adına Meral Akşener'in Sevr masasıdır bu. Sevr imzasıdır İyi Parti adına."