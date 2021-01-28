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Spor Hulk bombası patlıyor! Josef açıkladı
Spor

Hulk bombası patlıyor! Josef açıkladı

Transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Hulk'u kadrosuna katmayı hedefliyor. Siyah beyazlıların orta saha oyuncusu Josef de Souza ise Hulk ile görüştüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 09:30:00 -
Hulk bombası patlıyor! Josef açıkladı

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Siyah-Beyazlılar, Mario Mandzukic’i İtalyan devi Milan’a kaptırmalarının ardından Hulk ismi üzerine yoğunlaşmıştı.

Brezilyalı futbolcuyla yapılan ilk temasta yarım dönem için 1 milyon Euro artı bonus teklifinde bulunan Kartal, geri çevrilmişti. Bu gelişmenin ardından önerisini 1,5 yıllık sözleşme ve toplamda 3 milyon Euro garanti ücret artı bonus şeklinde güncelleyen Kartal’a, başarılı oyuncudan olumlu geri dönüş geldi.

Transfer konusunda son pürüzleri aşmaya çalışan yönetim, son saatlerde bütçesinde biraz daha hareket alanı açıp Hulk’u İstanbul’a getirmek istiyor. Yönetim, bu doğrultuda; Mirin, Lens ve Douglas’ı elden çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Josef: Hulk’u çağırdım

Kartal’ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, dün Instagram canlı yayınında Hulk yorumlarını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, yakın dostu için, “Hulk benim arkadaşım, gelmesini isterim ama onun menajeri değilim. Onu Beşiktaş’a çağırdım. Eminim gelirse bize güç katacaktır ama gelmezse de zaten güçlü bir takımız” sözlerini sarf etti.

‘Türkiye’yi çok seviyor’

Hulk’un temsilcisi Nuno Ferreira, önceki gün Fanatik’e demeç vermişti. , “Hulk, Türkiye’yi çok seviyor. Ligdeki rekabeti, taraftarın futbola olan tutkusunu çok seviyor. Orada oynama fırsatı oldu ve atmosfere aşık oldu. Önümüzdeki belki birkaç saat, belki de birkaç günde oyuncumla birlikte bir karar vereceğim” demişti.

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