Hükümlülerin yaptığı sahadan derece elde ettiler

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Toplum Yararına Çalışma programı kapsamında, hükümlülerin okul bahçesinde yaptıkğı Bocce sahasında eğitim alan öğrenciler, Kütahya’da düzenlenen turnuvada çeyrek finale yükseldi.

Öğrenciler elde ettikleri derece sonrası bir sonraki turnuvada şampiyonluk hedefine kilitlendiler.

Tavşanlı’da toplum Yararına Çalışma programı kapsamında, hükümlüler Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri için Bocce sahası yaptı. Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri yapılan bu sahadaBocce antrenmanları sonrası bir aylık gibi kısa bir çalışma ile Kütahya’da düzenlenen Bocce turnuvalarına katıldılar ve çeyrek finale kadar çıktılar.

Çeyrek finalde, geçtiğimiz yılın birincisine mağlup olan öğrenciler, "Ttakımımızı yeni kurduk ve daha bir aylık çalışmayla çeyrek finale kadar yükseldik, bir dahaki sene daha çok çalışıp şampiyonluğu hedefliyoruz“ dediler.

Yapılan saha için de, hükümlülere ve bu programı gerçekleştiren yetkililere teşekkür ettiler.