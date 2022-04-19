Hükümlü Eşref Sincar İle İlgili İddialara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden cevap!

YENİ AKİT ANKARA

Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında “Sincar’ın İnfazı 17 Yıl Önceki Disiplin Cezasıyla Yakıldı” şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından basın açıklaması yapıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında “Sincar’ın İnfazı 17 Yıl Önceki Disiplin Cezasıyla Yakıldı” şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde; Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, ‘’ Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak'' ve ''kamu malına zarar verme ‘’ suçlarından müebbet hapis cezası ile hükümlü olarak bulunan Eşref Sincar hakkında ceza infaz kurumunca alınan iyi hâlli olmaması nedeniyle koşullu salıverilmenin reddi yönünde bir karar bulunmadığı, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 17’nci maddesinde "Tutuklu veya hükümlü iken disiplin cezası olarak üç defa hücre hapis cezası almış olanlar, bu disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile şartla salıvermeden yararlanamaz" hükmü bulunduğu ve hükümlü Eşref Sincar’ın da terör hükümlüsü olması ve hakkında kesinleşmiş dört adet hücre disiplin cezası bulunması nedeniyle ilgili Kanun maddesi gereğince koşullu salıverilmeden yararlanamayacağı anlaşılmış olup idare ve gözlem kurulunca hükümlünün tahliyesine engel olacak nitelikte iyi hâle ilişkin alınmış bir kararın olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca adı geçen, yukarıda yer verilen madde hükmü gereğince koşullu salıvermeden yararlanamayacağına ilişkin alınan karara karşı infaz hâkimliğine şikayette bulunmuş olup şikayete ilişkin verilmiş herhangi bir karar bulunmamaktadır. Haberlerde yer aldığı gibi disiplin cezalarının iyi hâl değerlendirmesine konu edilmesi ve bu nedenle koşullu salıverilmeden yararlanamadığı iddiası tamamen asılsızdır. Söz konusu iddialar, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik olup bu tür gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir.”