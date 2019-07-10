Hükümetten kamu işçisine yüzde 5+4 zam teklifi

Akit Ekonomi

Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği toplu iş sözleşmeleri (TİS) ile ilgili ikinci toplantı, dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantının ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin teklifiyle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Bir önceki sözleşmeyi 3 Temmuz 2017’de imzaladıklarını ilk altı ay yüzde 7,5, ikinci altı ay yüzde 5 zam aldıklarını anımsatan Atalay, şunları kaydetti: “Sayın Bakan ve heyetinin bize verdikleri teklif; 3 bin 500 liranın altında ücret alanlara 60 lira, ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 artış ve enflasyon. Bu rakamın müzakere edecek, konuşacak bir tarafı yok. Baktığınız zaman iki senede elektriğe ortalama yüzde 50 zam gelmiş, çaya, şekere, tüpe yüzde 35-40 zam var. Enflasyonun bizim hesabımıza göre yüzde 17 olduğu yerde, bize ‘yüzde 5’ diyorlar.”

“Arzumuz, masada bitirmek”

Ocak ayında 3 bin 400 lira net maaş alan bir işçinin vergi kesintisi nedeniyle temmuzda net 3 bin 215 lira aldığını vurgulayan Atalay, “Altı ayda 185 lira sadece vergiden kaybımız var” dedi. Türk-İş’in arzusunun toplu iş sözleşmesinin masada bitirilmesinden yana olduğunu ifade eden Atalay, “Bu teklifin kabul edilebilecek bir tarafı yok. Arzumuz, nefes alabileceğimiz bir ücret almak” açıklamasında bulundu.

Türk-İş, 19 Haziran’daki ilk toplantıda, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talebinde bulunmuştu.

Zamlı maaşlar bu hafta

Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklilere yapılan zamlar maaşlara yansıdı. Milyonlarca emekli ve memur zamlı maaşlarına gelecek hafta alacak. Temmuz zammı ile ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı, 2 bin 379 lira 59 kuruştan 143,25 lira artışla 2 bin 522 lira 84 kuruşa çıktı.

Not: Cumartesi gününe denk gelenlerin maaş ödemesi cuma; pazar gününe gelenlerin ödemesi pazartesi günü yapılıyor.

Sosyal yardım bedelleri de yükseldi

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı yüzde 6.02 oranında artırıldığı için 65 yaş aylığı, engelli yardımı ve evde bakım maaşı gibi sosyal yardımlar da temmuz ayında arttı.

Zamlı sosyal yardım ödemeleri şöyle: