0553 313 94 23

Hükümetten kamu işçisine yüzde 5+4 zam teklifi

Memur ve emeklinin ardından sıra kamu çalışanlarında... Kamuda toplu iş sözleşme maratonu başladı. Hükümet, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019’un ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:40
Hükümetten kamu işçisine yüzde 5+4 zam teklifi

 Akit  Ekonomi 

Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği toplu iş sözleşmeleri (TİS) ile ilgili ikinci toplantı, dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantının ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin teklifiyle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Bir önceki sözleşmeyi 3 Temmuz 2017’de imzaladıklarını ilk altı ay yüzde 7,5, ikinci altı ay yüzde 5 zam aldıklarını anımsatan Atalay, şunları kaydetti: “Sayın Bakan ve heyetinin bize verdikleri teklif; 3 bin 500 liranın altında ücret alanlara 60 lira, ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 artış ve enflasyon.  Bu rakamın müzakere edecek, konuşacak bir tarafı yok. Baktığınız zaman iki senede elektriğe ortalama yüzde 50 zam gelmiş, çaya, şekere, tüpe yüzde 35-40 zam var. Enflasyonun bizim hesabımıza göre yüzde 17 olduğu yerde, bize ‘yüzde 5’ diyorlar.

“Arzumuz, masada bitirmek”

Ocak ayında 3 bin 400 lira net maaş alan bir işçinin vergi kesintisi nedeniyle temmuzda net 3 bin 215 lira aldığını vurgulayan Atalay, “Altı ayda 185 lira sadece vergiden kaybımız var” dedi. Türk-İş’in arzusunun toplu iş sözleşmesinin masada bitirilmesinden yana olduğunu ifade eden Atalay, “Bu teklifin kabul edilebilecek bir tarafı yok. Arzumuz, nefes alabileceğimiz bir ücret almak” açıklamasında bulundu.

Türk-İş, 19 Haziran’daki ilk toplantıda, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talebinde bulunmuştu.

Zamlı maaşlar bu hafta

Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklilere yapılan zamlar maaşlara yansıdı. Milyonlarca emekli ve memur zamlı maaşlarına gelecek hafta alacak. Temmuz zammı ile ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı, 2 bin 379 lira 59 kuruştan 143,25 lira artışla 2 bin 522 lira 84 kuruşa çıktı.

Not: Cumartesi gününe denk gelenlerin maaş ödemesi cuma; pazar gününe gelenlerin ödemesi pazartesi günü yapılıyor.

Sosyal yardım bedelleri de yükseldi

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı yüzde 6.02 oranında artırıldığı için 65 yaş aylığı, engelli yardımı ve evde bakım maaşı gibi sosyal yardımlar da temmuz ayında arttı.

Zamlı sosyal yardım ödemeleri şöyle:

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:40
  1. ücret zammı
  2. toplu iş sözleşmeleri (TİS)
  3. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  4. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
  5. vergi kesintisi
  6. Türk-İş
  7. kamu işçileri
  8. enflasyon rakamları
  9. emekli ve memur zamlı maaşları
  10. memur maaş katsayısı
  11. 65 yaş aylığı
  12. engelli yardımı
  13. evde bakım maaşı
  14. sosyal yardımlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Akın, ’halk günü’ toplantısına başkanlık yaptı
    1. Vali Akın, ’halk günü’ toplantısına..
    2. Meteorolojiden peş peşe uyarılar..
    3. Hindistan Büyükelçisi..
    4. Bilecik’te yaz etkinlikleri başladı
    5. Şehir içinde trafiği aksatanlar..
    6. Hırvatistan’dan euroya geçiş adımı
    7. Samsun Çarşamba BES'te Siemens Buhar..
    8. Başkan Dilber’den 10 Temmuz Hukukçular..
    9. Teknik Direktör Çapa, Eskişehirspor’u..
    10. ESOB Başkanı Fırat: “Yeni paket..
    11. Maltepe’de engelliler üretip..
    12. Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100..
    13. Bağ yangını korkuttu
    14. Türkiye, Avrupa AVM pazarında lider
    15. Kocaeli’de ihtiyaç sahiplerine evde..
    16. Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın elmacık..
    17. Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu
    18. Barbaros Gözneli idari menajer..
    19. AliExpress E-İhracat Buluşması..
    20. Yelken: 470 Dünya Gençler Şampiyonası
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"