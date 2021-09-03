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Ekonomi Hükümetten 'cari açık' açıklaması
Ekonomi

Hükümetten 'cari açık' açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Stabilizasyon büyük oranda sağlandı. Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 11:55:00 -
Hükümetten 'cari açık' açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İzmir Ticaret Odası Özel Meclis Toplantısı"nda yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Stabilizasyon büyük oranda sağlandı. Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır." şeklinde açıklama yaptı.

Muş, "Eximbank'ı yeniden yapılandıracağız ve güçlendireceğiz. Bu bizim gündemimizde." diye konuştu.

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