Hükümetin tasarruf tedbirleri örnek olsun

Buğra Kardan İstanbul

Reklam tabelalarına, algı operasyonlarına, musluklara, heykellere, konserlere, içkili toplantılara milyarlar harcayan bu belediyelerden çıt çıkmadı. Belediyelerde yakınlarını ve akrabalarını istihdam eden, ihaleleri ahbaplarına veren, kültür-sanat aktiviteleri adı altında yanlılarını besleyen CHP’li başkanların suskunluğu tepki topluyor

Eş dost istihdamını bırakın

İsraf ve kayırma iddialarıyla anılan Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Mustafa Bozbey, Ahmet Akın, Burcu Köksal, Selahattin Ekicioğlu gibi isimlere, “Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyin. Garip gurebanın parasını reklama ya da algı operasyonuna harcamayın. Hem bina hem taşıt hem de içki alımını durdurun. Eş dost istihdamını bırakın. Arkadaşınıza ihale vermeyin. Savurganlığı bırakın” uyarısı geldi. Hükümetin ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin; İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Afyon, Kırşehir belediyelerince örnek alınmasının şart olduğunu kaydettiler.

Uymak zorundalar

akit’e konuşan gazeteci-yazar Murat Özer de, hükümetin tasarruf tedbirlerinin CHP’li belediyeler tarafından da uygulanması gerektiğini belirterek, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Her belediye kamu kurumu hüviyetindedir. Her belediye kimin yönetiminde olursa olsun hükümetin tasarruf tedbirlerine uymakla yükümlüdür. Yeni dönemde CHP’nin idaresinde bulunan belediyeler de tasarruftan kaçamayacaklardır. Tedbirler kaleme alınacak, kâğıda dökülecek ve kamu kurumları gibi belediyelere de iletilecektir. Gelinen aşamada belediyeler, bilhassa CHP idaresinde bulunanlar tasarrufa yönelmelilerdir. Hükümetten ibret almalıdırlar. Ekonomi yönetiminin talimatlarına kulak vermelidirler. CHP’li belediyelerde israf devam etmektedir. İmamoğlu’nun başında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önü arabalarla doludur. Müdürlerde, müdür yardımcılarında Mercedes marka otolar vardır. Bunlar Mercedes’i bırakmamışlardır. Fonlu medyada 17 bakanın, Ali Erbaş’ın makam otosu detaylı şekilde ele alınmıştır. Aynı medyada ne hikmetse İBB’nin önünde bulunan otomobillere değinilmemiştir.

Kamuda tasarruf şarttı

“Kamuda tasarruf yapılmalı mıydı? Yapılmalıydı. Makam otosu yerli olmalı mıydı? Olmalıydı. Bu biri hakikat. Şu an tartışmamız gereken bu değil. Tartışmamız gereken dün yerli oto üretilirken alay edenlerin şu anda ‘Neden 17 bakanın, Erbaş’ın makam otosu Togg değil’ deyip durmalarıdır. Tutarlı olmamalarıdır. CHP’nin elinde bulunan belediyelerde şu ana kadar tasarrufa gidilmediği net. Bu konuda fonlu medyanın laf etmediği de belli. Bu ikircikli bir tavır değil de nedir? Yine CHP’ye yakın kanallarda nepotizmle alâkalı yakınmaları duyuyoruz. Yakın ve akraba atamalarından şikâyet edenlerden biri de Deniz Zeyrek. Ne hikmetse Zeyrek’in kardeşi Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı unvanını taşıyor. Buna ne demeli? Bu riyakârlık değil de nedir?”

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Denetleyeceğiz, takip edeceğiz

Murat Özer, CHP’li belediyelerin hükümetin tasarruf tedbirlerine uymaktan kaçamayacaklarını vurgulayark, şöyle devam etti: “Devletin tasarruf kararları var. CHP’li belediyeler bu kararlara uymakla mükelleftirler. Yersiz bina, taşıt alımlarını durdurmak mecburiyetindedirler. Belediyeleri akrabalarıyla doldurmayı, ihalelerini arkadaşlarına vermeyi bırakmak zorundadırlar. Ülkenin yüzde 70’i CHP’nin yönettiği belediyelerde bulunuyor. Demek ki israfın yüzde 70’i CHP’nin omuzlarında. Denetleyeceğiz. CHP’nin yönettiği belediyelerde tasarrufa gidilip gidilmeyeceğini, israftan kaçınılıp kaçınılmadığını takip edeceğiz.”