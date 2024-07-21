Hükümete yakın Yeni Şafak yazarından AK Parti'ye şok eleştiri! "Görünen o ki..." deyip kötü haberi verdi

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, AK Parti için "Siyaseten ne söylediğini bilmediğimiz, ne söyleyeceğini de kestiremediğimiz bir eklektik şebekeye dönüştü çoktan. Ve görünen o ki bu sarmaldan çıkış da yok artık" ifadelerini kullandı.

"Geçtik beş artı biri, stereo bile değil artık" başlıklı yazısında, insan kalitesizliğinin Türkiye'de ve dünyada ciddi bir sorun olduğu görüşünü dile getiren Kılıçarslan, şunları kaydetti:

"AK Partili yöneticilerle konuştuğumda duyduğum şey şu: 'Adam yok adam. Müthiş bir insan kaynağı yetersizliği yaşıyoruz.' Her fraksiyondan ülkücülerle konuştuğumda duyduğum şey şu: 'Yahu elimizde biraz daha nitelikli bir insan kaynağı olsa var ya…' Marksist arkadaşlarımla konuştuğumda duyduğum şey şu: 'Yahu bu işler kimlere kaldı. Teori bilmez, pratik bilmez adamlar baş oldu.' İslamcı kardeşlerimle konuştuğumda duyduğum şey şu: 'Abicim, meseleyi bilen adamımız kalmadı. Meseleyi bilen adamlarımız olsa 90’lardaki havayı bir yakalasak olacak aslında.'

Bütün bu samimi itirafların ortaklaştığı gerçek 'insan yokluğu, irtifa kaybı, insani kalite yoksunluğu' başlıklarıyla izah edilebilir ama bu izah çok ama çok yanlış bir noktaya götürür bizi. Asıl problem, Türkiye’yi içine alan küresel atmosferde düğümlü çünkü."

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Yazısında, konuya istinaden AK Parti'ye ayrı bir paragraf açan Kılıçarslan, "AK Parti'yi hiç zikretmeyeyim bile de kimseyi boşuna kızdırmayayım" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"22 yıllık iktidar tecrübesinin geldiği nokta 'siyaseten ne söylediğini bilmediğimiz, ne söyleyeceğini de kestiremediğimiz bir eklektik şebeke'ye dönüştü çoktan. Ve görünen o ki bu sarmaldan çıkış da yok artık."