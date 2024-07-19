Hükûmet için yeni bir ‘meydan okuma’… Cumhurbaşkanı, İstanbul Boğazı’nı deniz üstünden yürüyerek geçse, “Yüzmeyi de bilmiyor!” diye eleştiriverecekler

Ali Saydam, vergi düzenlemesi konusunda hükümetin karşılaştığı zorlukları değerlendirdi. Muhalefetin ve medyanın eleştirilerine dikkat çeken Saydam, iletişim stratejilerinin önemine vurgu yaptı. Saydam, düzenlemenin topluma doğru şekilde anlatılması gerektiğini belirtti. Ali Saydam, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Neden ‘meydan okuma’?.. Çünkü, emperyal Batı ile aynı telden çalan muhalefetimiz, hükûmet ağzıyla kuş tutsa, TBMM’den en ‘devrimci’ yasaları geçirse bile takacak kulp arayıp, mutlaka da buluyor.

Sık sık dile getirdiğimiz metaforda olduğu gibi; Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Boğazı’nı deniz üstünden yürüyerek geçse, “Yüzmeyi de bilmiyor!” diye eleştiriverecekler…

Devlet aklı ile iletişim aklının bir kez daha kol kola girip sahaya çıkması gereken bir konuyla, Vergi düzenlemesi meselesiyle karşı karşıyayız. Nedeni çok basit…

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Yasal düzenleme, Meclis’ten geçmemişken sadece Teklif düzeyindeyken bile muhalefet ve trolleri yaygarayı basmaya başladılar. Whatsapp gruplarında, sosyal medyada ve meslek ilkelerini bir kenara bırakıp bunlarla aynı karakter ve tutumda davranmayı ilke edinmiş başta Saraçhane medyası olmak üzere bazı medya organlarında tezvirat aldı yürüdü:

“Dağ, fare doğurdu…”

“Bunların yaptığı zenginden alıp fakire vermek değil, fakirden alıp zengine vermek…” Bu iddialarını desteklemek için Nibor Dooh ismini de kullanıyorlar; zenginden alıp fakire vermesiyle meşhur Robin Hood’un tersten yazılışı…

“Yurt dışı çıkış harcı için 3 bin lira diyorlardı, 500 liraya indiler. Önce eşeğini kaybettirip, sonra buldurma hikâyesi…”

“Herhâlde sadece avukatlar, doktorlar ve serbest meslek mensupları için Yasa çıkarıyorlar; nerede büyük başlar?!..”

Benzer durum Tasarruf Tedbirleriyle İlgili Genelge sürecinde de yaşanmıştı… O zaman da iletişimin hak ettiği şekilde yönetilmesinde sorunlar olduğunu dile getirmiştik.

Korkarız, şimdi de vergi uygulamalarıyla ilgili düzenlemede aynı sorunları tecrübe etmek durumunda kalabiliriz.

Peki, ne yapmak lazım?

Almanya’nın ünlü komutanlarından Erich Ludendorff’un 1937 tarihli “Der totale Krieg” kitabına adını veren “topyekûn savaş” kavramı tam da burada işimize yarayabilir… Ya da başka bir deyişle; topyekûn mücadele…

Kavram, topyekûn iletişim olarak ele alınmalı… Bu çerçevede ana strateji, Yasa Tasarısı’nın Türkiye’nin millî ekonomisine ve vatandaşlarının refahına katkısının, ‘kayıt dışı’na nasıl engel olacağının, aykırı davranışlarda bulunanların toplumun vicdan terazisinde hak ettiği cezayı alacağının altının çizilmesi olarak belirlenebilir.

Sürecin yönetilmesinde olmazsa olmaz ise elbette ‘sözcülük’ müessesi… Ana stratejinin ve duygusal faydanın algılanması bakımından elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı her zamanki gibi devrede olacaktır. Ancak, konunun teknik ayrıntıları, kafa karışıklığına sebep olmayacak şekilde paylaşılarak tüm bakanlar ve ilgili bürokratlar tarafından yalın ve net bir biçimde anlatılmalıdır…

“Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” şiarını çocukluğundan beri duymuş toplum, bu konudaki bilgilendirme sürecini TV’lerdeki tartışma programlarından izlememelidir…"