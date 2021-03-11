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Kültür - Sanat Hüküm dergisi 99. sayısı çıktı
Kültür - Sanat

Hüküm dergisi 99. sayısı çıktı

Hüküm Dergisi “Zulme Sed Hakka Esir Bir Anayasa” dosya konusuyla 99. sayısını neşrettiği mecmua, matbuat aleminin salgın hastalıktan ötürü kriz yaşadığı bir dönemde; ilim, fikir ve sanat mecralarında her ay müceddeden okurlarını selamlayarak karşısına çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 14:48:00 -
Hüküm dergisi 99. sayısı çıktı

Sebahattin Ayan  İstanbul

100. sayının arifesinde olan mecmuanın bu sayısı her bir satırını büyük hazla okuyacaksınız. Ezelden ebede çağlayan İslam Medeniyetinin önderi Hz. Muhammed (sav)’in getirdiği muazzez nizama gebe olan “21. yüzyıl dünyası” gün geçtikçe bu doğumun sancılarını şiddetli bir şekilde hissetmektedir.

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