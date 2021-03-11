Hüküm dergisi 99. sayısı çıktı
Hüküm Dergisi “Zulme Sed Hakka Esir Bir Anayasa” dosya konusuyla 99. sayısını neşrettiği mecmua, matbuat aleminin salgın hastalıktan ötürü kriz yaşadığı bir dönemde; ilim, fikir ve sanat mecralarında her ay müceddeden okurlarını selamlayarak karşısına çıkıyor.
Sebahattin Ayan İstanbul
100. sayının arifesinde olan mecmuanın bu sayısı her bir satırını büyük hazla okuyacaksınız. Ezelden ebede çağlayan İslam Medeniyetinin önderi Hz. Muhammed (sav)’in getirdiği muazzez nizama gebe olan “21. yüzyıl dünyası” gün geçtikçe bu doğumun sancılarını şiddetli bir şekilde hissetmektedir.
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