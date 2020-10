"Hukukun üstünlüğü"ne evrensel değer incelemesi

The World Justice Project'in (WJP) her yıl yayımladığı "Hukukun Üstünlüğü Endeksi"ne göre Türkiye, geçen yıla göre üç basamak yükselirken, dünya genelinde hukukun üstünlüğü düşüş eğilimi gösteriyor - ABD'de yılın hukuk profesörü seçilen Brian Z. Tamanaha, yaptığı çalışmayla "hukukun üstünlüğü"ne her açıdan mercek tutarak, evrensel bir değer olup olmadığı sorusunun cevabını arıyor