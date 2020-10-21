  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Hukukun üstünlüğü"ne evrensel değer incelemesi
Aktüel

"Hukukun üstünlüğü"ne evrensel değer incelemesi

The World Justice Project'in (WJP) her yıl yayımladığı "Hukukun Üstünlüğü Endeksi"ne göre Türkiye, geçen yıla göre üç basamak yükselirken, dünya genelinde hukukun üstünlüğü düşüş eğilimi gösteriyor - ABD'de yılın hukuk profesörü seçilen Brian Z. Tamanaha, yaptığı çalışmayla "hukukun üstünlüğü"ne her açıdan mercek tutarak, evrensel bir değer olup olmadığı sorusunun cevabını arıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:24:49 -
"Hukukun üstünlüğü"ne evrensel değer incelemesi

İSTANBUL (AA) - ABD'li hukuk profesörü Brian Z. Tamanaha, yaptığı çalışmada "hukukun üstünlüğü" kavramını inceliyor.

Tamaha, tam olarak anlaşılamadığı için tesis edilmesinde zorluklar yaşandığını savunduğu kavramın zayıf ve güçlü yönlerini, lehindeki ya da aleyhindeki teorik ve pratik tartışmaları gözler önüne seriyor.

The World Justice Project'in (WJP) her yıl yayımladığı "Hukukun Üstünlüğü Endeksi"ne göre Türkiye, geçen yıla göre üç basamak yükselirken, dünya genelinde hukukun üstünlüğü düşüş eğilimi gösteriyor.

Sekiz ayrı başlık altında 128 ülkenin değerlendirildiği 2020 yılı raporuna göre, sıralamada Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Hollanda ve Almanya başı çekiyor.

Raporda Türkiye'nin 107'nci sırada yer aldığı belirtilirken Kongo, Kamboçya, Venezuela, Mısır, Afganistan, Moritanya ve Kamerun son sıraları paylaşıyor.

Hukukun üstünlüğüne bağlılığı azalan ülkelerin iyileşme gösteren ülkelerden daha fazla olduğu aktarılan raporda, bu yıl gerileme yaşayan ülkelerin bir önceki yıl da benzer bir durumda olduğu vurgulanıyor.

Bu yıl en iyi gelişme Etiyopya ve Malezya'da, en ciddi düşüş ise Kamerun ve İran'da yaşanırken, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesini zorlaştıran en önemli faktör ise kavramın tam olarak anlaşılamaması olarak görülüyor.

"Hukukun üstünlüğü", bireysel hakların korunması, yasaların genel ve açık ifadelerle baştan ortaya koyularak eşitçe uygulanması olarak tanımlanıyor.

Herkesin savunduğu ama kavramın ne olduğu konusunda kimsenin açık ve anlaşılır bir görüşe sahip olmaması yönünden, insanın meşru özlemlerinin ve onurunun gerçeklik kazanabileceği sosyo-ekonomik düzen olarak da ifade edilen "hukukun üstünlüğü", "iyi" kavramına da benzetiliyor.

Brian Z. Tamanaha imzalı, Runik Kitap tarafından yayımlanan "Hukukun Üstünlüğü" kitabı, tam anlaşılamayan bu kavramı incelemeye alıyor.

ABD'de yılın hukuk profesörü seçilen yazar, Ali Fahri Doğan çevirisiyle yayınlanan kitapta "hukukun üstünlüğü"ne her açıdan mercek tutarak, hukukun üstünlüğünü küresel ölçekte inceliyor ve bunun evrensel bir değer olup olmadığı sorusunun cevabını arıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına anladıkları dilden tepki: Kabusu yaşatacağız!
Gündem

Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına anladıkları dilden tepki: Kabusu yaşatacağız!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
İP'in kuyruğu dik tutma çabası!
Siyaset

İP'in kuyruğu dik tutma çabası!

İYİ Parti Grup Başkenvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ iddial..
Dünya gündemini altüst edecek açıklama! ABD'ye 335 milyon dolarlık haraç
Dünya

Dünya gündemini altüst edecek açıklama! ABD'ye 335 milyon dolarlık haraç

Sudan Maliye Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 mil..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay