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Dünya Dünya sıcaktan yanıyor, onlar soğuktan donuyor
Dünya

Dünya sıcaktan yanıyor, onlar soğuktan donuyor

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Dünya sıcaktan yanıyor, onlar soğuktan donuyor

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda etkili olan soğuk hava dalgası, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar kapatılırken çok sayıda kara yolu ulaşıma kapandı ve onlarca trafik kazası yaşandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Antarktika üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin etkisiyle deniz seviyesine kadar inen kar yağışı özellikle Güney Adası'nın doğu kesimlerinde etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının hafta ortasına kadar şiddetini artırmasının beklendiğini açıkladı.

Kar yağışı nedeniyle Dunedin kentindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile bazı çevre ilçelerdeki eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Çok sayıda anaokulu ve okul öncesi eğitim merkezi de faaliyetlerini durdurdu.

Olumsuz hava koşulları ulaşımı da aksattı. Polis, Dunedin'de buzlanma nedeniyle 20'den fazla trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

Dunedin'deki tüm otobüs seferleri iptal edilirken kar ve buzlanma nedeniyle bazı kara yolları geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Soğuk hava dalgası başkent Wellington'a da ulaştı. Kent merkezinde ve bazı banliyölerde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görüldü.

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