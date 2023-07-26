‘Hukuk da hukuk’ diyene bak sen! Sevgi pıtırcığı Ersan Şen bakın kimin avukatı çıktı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, hukuk edebiyatı yapan Ersan Şen'in maskesi indirildi.

Karahasanoğlu Şen'e dair şunları söyledi:

Gerçekten tiyatrovari bir ülkede yaşıyoruz. Ersan Şen... neyle tanıyoruz biz Ersna Şen'i? "Hukuk, adalet adalet adalet...!" Kimin avukatlığını yapıyormuş biliyor musunuz? Emrah Serbes... Emrah Serbes dediğimiz adam, uyuşturucu alkolü almış, gitmiş vurmuş arkadan, 3 kişiyi öldürmüş. Bir ihtimal olur, diğer taraf da kusurlu mu acaba, deriz. Arkadan gitmiş, araca vurmuş, 3 kişiyi öldürmüş... Avukatı Ersan Şen. Ersan Şen oturuyor, o adamı cezaevinden çıkarmak için, "hukuku" kullanıyor. Sonunda da çıkarttılar. 3 kişiyi öldürmüş kişiyi öyle veya böyle, kendi taraftarları olduğu için çıkardılar. Ersan Şen çıkıp her hukuk, dediğinde seyircimizin aklına Emrah Serbes gelsin. Sen, bu ülkede kusursuz 3 kişiyi alkol alıp öldüren adamın avukatısın ya.