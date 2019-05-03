Hugo Vieria Sivas’a döndü Sivasspor’un büyük umutlarla transfer ettiği ve ilk idmanında sakatlanarak ülkesine giden Hugo Vieira, Sivas’a döndü.

Sivasspor’un büyük umutlarla transfer ettiği ve ilk idmanında sakatlanarak ülkesine giden Hugo Vieira, Sivas’a döndü.

DG Sivasspor yaklaşık 3 ay önce Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Büyük umutlarla transfer edilen futbolcu çıktığı ilk idmanında sakatlanınca ülkesine dönmek zorunda kalmıştı. Ülkesinde tedavisi süren Vieira sağlığına kavuşmasının ardından bugün Sivas’a döndü. Vieira, DG Sivasspor - Medipol Başakşehir maçı öncesi 4 Eylül Stadyumuna giderek sahada ısınan arkadaşlarını izledi.

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