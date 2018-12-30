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Hugo Rodallega'dan transfer açıklaması

Trabzonspor'da ilk devreyi 9 golle kapatan Hugo Rodallega takımdaki geleceğine yönelik Kolombiya basınına açıklamalar yaptı.

30 Aralık 2018 Pazar 14:38
Hugo Rodallega'dan transfer açıklaması

RodallegaTrabzonspor'da ilk yarıyı 9 golle kapatan Hugo Rodallega takımdaki geleceği hakkında Kolombiya basınına açıklamalarda bulundu.

Rodallega, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok memnunum ve yaptığım her şeyden çok mutlu oldum. Ama geleceğim şu an belirsiz, çünkü Trabzonspor ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşmem var. Kulübüm benimle sözleşme yenileyecek mi yenilemeyecek mi göreceğiz. Kolombiya'daki takımlarla iletişimim oldu. Beni aradılar ve gelmemi istiyorlar. Ancak ayrılmam için para ödenmesi gerekiyor ve bu oldukça zor. Haziran'da serbest kalıyorum. O zaman ya ülkeme geri döneceğim ya da Avrupa'da devam edeceğim. Bildiğiniz gibi şu an çantamı alıp buradan ayrılamam. Eğer böyle yaparsam kulübüme saygısızlık etmiş olurum." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 14:38
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Türkiye
  4. Avrupa
  5. Kolombiya
  6. Hugo Rodallega

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