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Yerel Hudutta insan tacirlerine geçit yok! Sınırda yakalanan 2 zehir kafalı tutuklandı!
Yerel

Hudutta insan tacirlerine geçit yok! Sınırda yakalanan 2 zehir kafalı tutuklandı!

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Hudutta insan tacirlerine geçit yok! Sınırda yakalanan 2 zehir kafalı tutuklandı!

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü amansız operasyonda insan tacirlerine ağır darbe indirildi. Yavuzlu köyü bölgesinde gerçekleştirilen titiz takip neticesinde, yasa dışı geçişi organize eden 2 şüpheli ile Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen kıskıvrak yakalandı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Yavuzlu köyü bölgesinde çalışma yürütüldü.

Çalışmada, yasa dışı geçişi organize ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli ile Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

4 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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