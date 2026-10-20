Hudutta insan tacirlerine geçit yok! Sınırda yakalanan 2 zehir kafalı tutuklandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü amansız operasyonda insan tacirlerine ağır darbe indirildi. Yavuzlu köyü bölgesinde gerçekleştirilen titiz takip neticesinde, yasa dışı geçişi organize eden 2 şüpheli ile Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen kıskıvrak yakalandı.
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Yavuzlu köyü bölgesinde çalışma yürütüldü.
Çalışmada, yasa dışı geçişi organize ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli ile Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
4 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.