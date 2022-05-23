Hudutlarda 9 terörist daha yakalandı

YENİ AKİT ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 8 FETÖ’cünün Yunanistan’a kaçmaya çalışırken, 1 DEAŞ’lı teröristinde Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla girmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.

Sınırlarımızda görev yapan Hudut kartallarımız, teröristlerin yurt dışına kaçışlarını engellerken, sınırlarımızdan da teröristlerin Türkiye’ye girişine müsaade etmiyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ üyesi teröristlerin kaçışlarına müsaade etmezken, 1 DEAŞ’lı teröristinde Suriye’den Türkiye’ye girişine engel oldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”