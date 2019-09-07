0553 313 94 23

HUDER Başkanı Ali Dilber, “Bir an evvel kanunlaşmasını bekliyoruz”

DÜZCE(İHA) – Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Düzce Şube Başkanı Av.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:51
HUDER Başkanı Ali Dilber, “Bir an evvel kanunlaşmasını bekliyoruz”

DÜZCE(İHA) – Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Düzce Şube Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, “Yargı paketi ülkemiz için çok kıymetli, çok önemli bir adımdır. Bir an evvel kanunlaşmasını bekliyoruz” dedi.


HUDER Başkanı Av. Arb. Ali Dilber Yargı Reform Paketi Ve Barolar Yargı Reformu Strateji Belgesi Yargının tüm paydaşlarınca üzerinde uzun süre çalışılmış kıymetli bir tasarı olduğunu belirterek “Bu yargı paketi ülkemiz için çok kıymetli, çok önemli bir adımdır. Bir an evvel kanunlaşmasını bekliyoruz. TBMM’nin yeni yasama yılında ilk gündemlerinden biri olan yargı reform paketidir. Pakette yargıda erişilebilirliği, yargıya güveni arttıracak pek çok düzenleme bulunduğunu biliyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünü genişletmeye yönelik yapılacak değişikliklerin bu düzenlemenin en önemli maddeleri arasındadır. Demokrasinin güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi hedefi ile çalışılmış, Yargı bağımsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yargı paketi hazırlık süreci Adalet Bakanlığı çatısı altında tüm uygulayıcıların, hukuk fakültelerinin, yüksek mahkemelerin, Barolar Birliğinin ve Baroların etkili katılımları ile yürütülmüş bir tasarıdır. Böyle bir uzlaşı ve değerlendirme ortamından sonra adli yıl açılışında, adli yıl açılışının mekanını bahane ederek bir tartışma ortamı oluşturulmuştur. Mevcut hükümet sistemimiz yasama, yürütme ve yargının birbirinden tamamen bağımsız olduğu, tam kuvvetler ayrılığı sistemidir. Bu bağlamda adli yıl açılışının gerçekleştiği mekan üzerinden kuvvetler ayrılığı tartışması açmanın yanlışlığı ortadadır. Bazı barolar fikir söyleme aşamasından çıkmış, Barolar Birliği Başkanı’nı ’Bizim söylediğimizi yapmazsan o görevde duramazsın’ yaklaşımına varacak şekilde tahakküm altına almaya girişmiştir. Bu baskıdır, tehdittir. Adli yıl açılışına katılan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na gösterilen tehditvari, ölçüsüz yaklaşım doğru bulmuyor ve kınıyorum” ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koca kamyoneti devirdi, aracı da olay yerinde bırakarak kaçtı
    1. Koca kamyoneti devirdi, aracı da olay..
    2. Araca giren arı dehşet saçtı! 1'i ağır..
    3. "İnşallah Şenol hoca gibi olurum"
    4. Almanya'da Müslüman öğrenciler camide..
    5. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM..
    6. HUDER Başkanı Ali Dilber, “Bir an..
    7. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, parti..
    8. "Kıbrıs'ta yeni süreç netlik içerecek"
    9. Anneler HDP’nin kapısına dayandı! Aile..
    10. Basketbolun efsaneleri sahada kadına..
    11. Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı Ross..
    12. Şadırvanda unutulan 600 liralık..
    13. Mustafa Cengiz: "Galatasaray’a karşı..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekimin..
    15. Antalya'da plaj voleybolu şenliği
    16. Üsküdar’da yüzlerce çocuk sünnet..
    17. Putin'den gerilimi tırmandıracak..
    18. Tekirdağ'da ATV devrildi: 1 ölü
    19. Emniyet kemeri sayesinde burnu bile..
    20. Araca giren arı kazaya neden oldu
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim