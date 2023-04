HÜDA PAR’ın kaynağı Kandil değil, Akıncılar

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin katılımıyla zillet 7 partili bir ittifak haline geldi. Sözde “milliyetçi” gelenekten gelen İyi Parti ile Kandil’den gelen HDP aynı masaya otururken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da etkinliğiyle bilinen Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Cumhur İttifakı’na katılınca troller hep birden harekete geçerek HDP ile kıyaslama yarışını giriştiler. HDP’nin Kandil’den geldiği herkesçe malumken; HÜDA PAR’ın geldiği gelenek ise Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin manevi iklim.

Akıncılar yeniden en önde

Geçtiğimiz hafta Pazar günü, Türkiye’nin her ilinden “Akıncılar” İstanbul’da, Millî Türk Talebe Birliği’nin Cağaloğlu’ndaki genel merkezinde bir araya geldiler. 1980 öncesi “Akıncılar Derneği” çatısı altında başkanlık yapan, yönetimin çeşitli kademelerinde görev alan, geçen zaman içinde; siyasetin, bürokrasinin, eğitimin ve sosyal hayatın her alanında, çok önemli görevlerde bulunan “Akıncılar”ın katıldığı istişârî toplantı sonunda, her şehirde teşkilatlanma kararı alındı. Bu dikkat çekici toplantıya, HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Eski bir Akıncı olan Yapıcıoğlu, dostlarıyla hasret giderdi.

‘Türk-Kürt biriz’ diyorlar

Milli Türk Talebe Birliği’nde yöneticilik yapan, eski AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, toplantıda ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi: “MTTB ve Akıncılar Erdoğan’a destek vermek için sahaya inme kararı aldılar. HÜDA PAR’ı kuran arkadaşlar, Kürk kökenli, bölge insanları olmakla birlikte Kürtçü değiller. PKK’nın uzantısı olan diğer parti gibi bölücülük gibi bir amaçları yok. Bu topraklarda bin yıldır Türklerle iç içe yaşamış insanlar olarak kendilerini değerlendiriyorlar. Cumhur İttifakı’nı desteklemelerinin sebebi olarak Türkiye’nin birliğinden beraberliğinden yana olmalarını, İslami bir anlayış içinde olmalarını gösteriyorlar. Türkiye’nin üniter yapısıyla ilgili sorunlarının olmadığını söylüyor Zekeriya Bey.” Gazeteci Yazar Fehmi Çalmuk da, Cumhur İttifakı’nı bir araya getiren manevi iklime ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Türkiye kritik önemdeki seçimler giderken Cumhur İttifakı çatısı altında toplanan siyasi partiler Anadolu’nun İslam davası için çalışan iki siyasi geleneğin temsilcileri. Zekeriya Yapıcıoğlu da Milli Görüş geleneğinden gelen önemli isimlerden biri. Yapıcıoğlu Milli Türk Talebe Birliğinde yetişti, daha sonra kurulan Akıncılar teşkilatında çalıştı. Merhum Alpaslan Türkeş ve Necmettin Erbakan lise yıllarından beri Türkiye’de milliyetçilik geleneğinin önde gelen isimleri ile beraberdi. Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in MHP’ye geçmesi ve Erbakan-Türkeş birlikteliği 1970’li yıllarda milliyetçi cephe hükümetlerinde kendini göstermiştir. 1991 seçimlerine de yanlarına Millet Partisi lideri merhum Aykut Edibali’yi de alarak birlikte girdiler. Aradan geçen yıllar bu geleneği hiç bozmadı. 2018 ve bu seçimler. Aynı siyasi gelenekten gelen 5 parti yine yan yana.

İlay-i kelimetullah ve kızıl elma

Cumhur ittifakının 2018 yılında YSK’ya verdiği ittifak protokolündeki şu sözler dikkat çekmektedir: ‘İlay-i kelimetullah uğruna asırlarca dünya barışının ve adaletinin teminatı İslam aleminin ve bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türkiye’yi küresel bir güç haline getirecek 2053 ve 2071 vizyonunun altyapısını adım adım inşa edecektir.’ Başkan Erdoğan, kızıl elmayı İlâyi Kelimeullah olarak tanımlamıştı. Şimdi 14 Mayıs seçimlerine giderken 5 partinin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Türk siyasi hayatının Anadolu mefküresini taşıyan iki önemli kolunun buluşmasından başka bir şey değildir.”