  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en zengin ikinci devi! Kötü haber: Fazla para ona akıyordu ama tahtını kaybetmek üzere! Belli oldu

Türkiye bu savaşın odak noktasında: Armageddon başladı mı?

O ülkenin havayolu şirketi hedefi açıkladı: İstanbul'da uçuşlar yüzde 100, tam doluluk oranına ulaştı! İşte planı

Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu

İptal kararı alan dev yolcu gemileri yeni rota için karar aldı: Türkiye'ye akın ettiler! Türkiye’de kısa vadede avantaj

Bu İHA dünyayı ayağa kaldırır! Sadece 70 gram ağırlığında, radara kesinlikle takılmıyor

Ali Babacan da Hamas'ı suçladı!

Ruslardan Türkiye'ye kötü haber! İki kat fazla para verip o ülkeyi tercih ettiler

ABD gemilerinin bölgeye neden geldiği belli oldu: Lübnan sınırında askeri hareketlilik

BM resmen duyurdu: Çatışmalar nedeniyle Filistin'de binlerce insan yerinden edildi, Filistinliler su sıkıntısı yaşıyor
Gündem HÜDA PAR'dan Maltepe ve Diyarbakır mitinglerine davet! 'Özgür Kudüs duasıyla'
Gündem

HÜDA PAR'dan Maltepe ve Diyarbakır mitinglerine davet! 'Özgür Kudüs duasıyla'

Yeniakit Publisher
2023-10-13 01:59:00 - 2023-10-13 02:15:26
HÜDA PAR'dan Maltepe ve Diyarbakır mitinglerine davet! 'Özgür Kudüs duasıyla'

HÜDA PAR'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pazar günü Filistinli Müslümanlar için düzenlenecek mitinglere çağrı yapıldı.

HÜDA PAR 15 Ekim Pazar günü İstanbul Maltepe ve Diyarbakır İstasyon meydanlarında Filistinli mazlumlar için miting düzenleyecek.

Partinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Filistin davasının siyaset üstü bir mesele olduğu vurgulandı. Tüm Müslümanlar Filistinli mazlumlara destek vermeye davet edildi.

HÜDA PAR tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kudüs meselesi, bir etnik kökenin veya bir partinin meselesi olmaktan ziyade tüm ümmeti ilgilendiren bir akide ve onur meselesidir. Kudüs için atılan her adımın, her çalışmanın içinde olmayı kendimiz için görev addediyoruz.

'Kudüs için birleşmek' anlayışıyla diğer siyasi partilerle temasımız devam ederken, önümüzdeki pazar günü İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenecek mitingleri buradan bir kez daha ilan ediyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul ve Diyarbakır’da gerçekleşecek Filistin/Gazze gündemli organizasyonlara, vicdan sahibi herkesin, imkanları dahilinde destek sunacağı inancı içerisindeyiz.

Aziz milletimizi; pazar günü (15.10.2023) İstanbul-Maltepe'ye ve Diyarbakır-İstasyon Meydanı'na ‘Kudüs'ün Sesi’ olmaya davet ediyoruz.

Özgür Kudüs Duasıyla...

HÜDA PAR ve Saadet Partisi'nden ortak karar! Karamollaoğlu bundan ders çıkarsın
HÜDA PAR ve Saadet Partisi'nden ortak karar! Karamollaoğlu bundan ders çıkarsın

Siyaset

HÜDA PAR ve Saadet Partisi'nden ortak karar! Karamollaoğlu bundan ders çıkarsın

AA muhabiri Gazze'de gördükleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı
AA muhabiri Gazze'de gördükleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı

Dünya

AA muhabiri Gazze'de gördükleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı

Katil, Gazze ve Filistinlileri yok etmeye yeminli! Netanyahu Hitler'in izinde
Katil, Gazze ve Filistinlileri yok etmeye yeminli! Netanyahu Hitler'in izinde

Dünya

Katil, Gazze ve Filistinlileri yok etmeye yeminli! Netanyahu Hitler'in izinde

BM'den Gazze açıklaması: Savaş suçu!
BM'den Gazze açıklaması: Savaş suçu!

Dünya

BM'den Gazze açıklaması: Savaş suçu!

Gazze aralıksız bombalanıyor!
Gazze aralıksız bombalanıyor!

Gündem

Gazze aralıksız bombalanıyor!

Hemen sesini yükseltti! Herzog'u kudurtan Gazze sorusu
Hemen sesini yükseltti! Herzog'u kudurtan Gazze sorusu

Gündem

Hemen sesini yükseltti! Herzog'u kudurtan Gazze sorusu

Kızılay'dan Gazze'ye insani yardım çağrısı
Kızılay'dan Gazze'ye insani yardım çağrısı

Sağlık

Kızılay'dan Gazze'ye insani yardım çağrısı

Gazze bombardıman altındayken HÜDA PAR'dan önemli çağrı!
Gazze bombardıman altındayken HÜDA PAR'dan önemli çağrı!

Gündem

Gazze bombardıman altındayken HÜDA PAR'dan önemli çağrı!

Siyonistler dünyaya meydan okuyor! 'Gazze asla eskisi gibi olmayacak'
Siyonistler dünyaya meydan okuyor! 'Gazze asla eskisi gibi olmayacak'

Dünya

Siyonistler dünyaya meydan okuyor! 'Gazze asla eskisi gibi olmayacak'

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Akit TV'de konuştu!
Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Akit TV'de konuştu!

Gündem

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Akit TV'de konuştu!

İsrail'den Gazze'de göz göre göre katliam! Can kaybı 500'ü çocuk 1537'ye yükseldi
İsrail'den Gazze'de göz göre göre katliam! Can kaybı 500'ü çocuk 1537'ye yükseldi

Dünya

İsrail'den Gazze'de göz göre göre katliam! Can kaybı 500'ü çocuk 1537'ye yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ataullah: Hamas'ı suçlayanlara yazıklar olsun!
Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ataullah: Hamas'ı suçlayanlara yazıklar olsun!

Gündem

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ataullah: Hamas'ı suçlayanlara yazıklar olsun!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23