HÜDA PAR'dan Maltepe ve Diyarbakır mitinglerine davet! 'Özgür Kudüs duasıyla'

HÜDA PAR 15 Ekim Pazar günü İstanbul Maltepe ve Diyarbakır İstasyon meydanlarında Filistinli mazlumlar için miting düzenleyecek.

Partinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Filistin davasının siyaset üstü bir mesele olduğu vurgulandı. Tüm Müslümanlar Filistinli mazlumlara destek vermeye davet edildi.

HÜDA PAR tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kudüs meselesi, bir etnik kökenin veya bir partinin meselesi olmaktan ziyade tüm ümmeti ilgilendiren bir akide ve onur meselesidir. Kudüs için atılan her adımın, her çalışmanın içinde olmayı kendimiz için görev addediyoruz.

'Kudüs için birleşmek' anlayışıyla diğer siyasi partilerle temasımız devam ederken, önümüzdeki pazar günü İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenecek mitingleri buradan bir kez daha ilan ediyoruz.

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İstanbul ve Diyarbakır’da gerçekleşecek Filistin/Gazze gündemli organizasyonlara, vicdan sahibi herkesin, imkanları dahilinde destek sunacağı inancı içerisindeyiz.

Aziz milletimizi; pazar günü (15.10.2023) İstanbul-Maltepe'ye ve Diyarbakır-İstasyon Meydanı'na ‘Kudüs'ün Sesi’ olmaya davet ediyoruz.

Özgür Kudüs Duasıyla...