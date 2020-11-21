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Teknoloji Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu ortaya çıktı! İşte özellikleri
Teknoloji

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu ortaya çıktı! İşte özellikleri

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Mate X2, TENAA'da ortaya çıktı. Yeni telefonun bazı özellikleri de belli oldu. İşte Huawei Mate X2'nin özellikleri...

Yeniakit Publisher
2020-11-21 23:57:00 -
Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu ortaya çıktı! İşte özellikleri

Çinli teknoloji devi Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Mate X2, TENAA'da ortaya çıktı. Yeni telefonun bazı özellikleri de belli oldu. Peki Huawei Mate X2 kullanıcılara neler sunacak? İşte Huawei Mate X2'nin özellikleri...

TENAA tarafından paylaşılan bilgilere göre Huawei Mate X2, 5G bağlantı ve 66 W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Cihazda çift SIM kart desteği de bulunacak. Gücünü HiSilicon Kirin 9000 SoC işlemcisinden alacağı belirtilen yeni telefon, 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip olan ekranıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Cihazda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 desteği ve parmak izi okuyucu sensörü gibi özelliklerin de yer alacağı söyleniyor. Ancak cihazın kamera, ekran ve bataryasına ilişkin özellikleri henüz bilinmiyor.

Huawei Mate X2'nin ilerleyen günlerde tanıtılması bekleniyor.

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