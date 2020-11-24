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Aktüel "Huawei’nin saatleri"yle kan oksijen doygunluğu kontrol altında
Aktüel

"Huawei’nin saatleri"yle kan oksijen doygunluğu kontrol altında

Yeniakit Publisher
2020-11-24 12:35:00 -
"Huawei’nin saatleri"yle kan oksijen doygunluğu kontrol altında

İSTANBUL (AA) - Huawei’nin WATCH GT 2 Serisi akıllı saatleri ve Watch Fit, kullanıcılara kandaki oksijen doygunluğu seviyesini (SpO2) takip etme olanağı sağlıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Huawei’nin WATCH GT 2 Pro, WATCH GT 2 ve WATCH GT 2e akıllı saatleri ile birlikte Watch Fit akıllı spor saati istenildiği anda SpO2 ölçümü yapabilmeleri ile kullanıcıların sağlıklarını çok daha yakından ve detaylı kontrol etmelerine olanak sağlıyor.

Açıklamaya göre, normal koşullar altında, sağlıklı bir insanın SpO2 seviyesi 90 ile 100 arasında olması gerekiyor. Bir kişinin SpO2 seviyesinin, tamamlayıcı oksijen gibi herhangi bir dış yardım almadan normal seviyenin üzerine çıkma olasılığı çok düşüktür. Bununla birlikte, SpO2 seviyesi normalin altındaysa, o kişide hipoksemi gelişme riski vardır. Bu durum doktorlar tarafından derhal tedavi gerektirir. Yoğun bir programı olan insanların, yüksek rakımda bulunan kişilerin, yaşlıların ve horlayan kişilerin hipoksemi ile karşılaşma riski diğer insanlara göre daha yüksek olabiliyor.


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