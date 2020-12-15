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Ekonomi Huawei'den yeni "Huawei MateBook X"
Ekonomi

Huawei'den yeni "Huawei MateBook X"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:43:27 -
Huawei'den yeni "Huawei MateBook X"

İSTANBUL (AA) - Dizüstü bilgisayarı daha ince ve hafif yapma yolculuğunda Huawei, yeni Huawei MateBook X ile çerçevesiz FullView ekranı tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, mobil felsefesini dizüstü bilgisayar ürünlerine uygulayan Huawei; FullView ekranı, çoklu ekran iş birliği, 10 noktalı çoklu dokunmatik yüzey, klavyeye gömülü kamera, 2'si bir arada parmak izi güç düğmesi ve diğer işlevleri sunuyor. Yeni Huawei MateBook X, yüzde 90 gibi bir ekran-gövde oranına sahip 3K çözünürlüklü ekranla 1080p bir ekrandan daha fazla ayrıntıyı görüntülerken, kullanıcıların yüksek görüntü kalitesi gereksinimlerini karşılıyor.

Üst çerçeveye yerleştirilmiş bir kamera tasarımına sahip geleneksel dizüstü bilgisayarlardan farklı olarak Huawei MateBook X, yüksek bir ekran-gövde oranı elde etmek için klavyeye gömülü bir kamerayla sunuluyor. Kamera, tek bir dokunuşla açılabiliyor ve devre dışı bırakılabiliyor. Temel kamera işlevleri korunurken, bu tasarım tüketiciler için üst düzeyde mahremiyet ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.


- Gümüş ve zümrüt yeşili renk seçenekleri


1 kilogram ağırlığında olan Huawei MateBook X'in 13,6 mm kalınlığı bulunuyor. Huawei MateBook X'in yüksek kaliteli hafif magnezyum-alüminyum alaşımı dizüstü bilgisayarın daha uzun süreler boyunca normal ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Yeni Huawei MateBook X, pürüzsüz hissettiren gelişmiş bir işlemle üretildi.

Çoklu ekran iş birliğini etkinleştirmek için akıllı telefon yavaşça FreeTouch dokunmatik yüzeye yerleştirilebiliyor. Bağlantı kurulduktan sonra 10 noktalı dokunmatik ekran sayesinde telefonla yeni çekilen fotoğraflar dizüstü bilgisayara sürüklenip bırakılabiliyor.

Huawei MateBook X, gümüş ve zümrüt yeşili renk seçenekleri ile 12 bin 999 TL fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Vade farksız 6 ay taksit imkanından yararlanabilecek tüketiciler, 1 TL daha vererek Huawei dizüstü bilgisayar taşıma çantasına da sahip olabiliyor.

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