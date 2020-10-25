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Teknoloji Huawei'den Mate 40 açıklaması: 3 yıl boyunca donmadan kullanılabilir
Teknoloji

Huawei'den Mate 40 açıklaması: 3 yıl boyunca donmadan kullanılabilir

Geçtiğimiz günlerde Mate 40 serisini duyuran Çinli teknoloji üreticisi Huawei, Kirin 9000 işlemcisine sahip bu telefonların 3 yıl boyunca donmadan kullanılabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 04:31:00 -
Huawei'den Mate 40 açıklaması: 3 yıl boyunca donmadan kullanılabilir

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, dikkat çeken özellikleriyle birlikte kullanıcıların beğenisine sunduğu Mate 40 serisine ilişkin iddialı açıklamalarda bulundu. Şirketin tüketici işleri CEO'su Yu Chengdong, Kirin 9000 işlemcisine sahip bu telefonların kullanıcılarına 3 yıl boyunca donmadan kullanabilme imkanı sunacağını söyledi.

Huawei, daha önce yaptığı açıklamalarda Kirin 9000 işlemcisinin, 8 çekirdekli bir CPU'nun yanı sıra 24 çekirdekli bir GPU'ya, 3 çekirdekli bir NPU'ya ve 15,3 milyar transistöre sahip olacağını belirtmişti. Ayrıca şirket, Mate 40 serisinde performansın 3 yıllık bir kullanım sonunda yalnızca yüzde 2,5 düşeceğini iddia etmişti.

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