Huawei yeni yazılımlarını tanıttı
Çinli teknoloji üreticisi Huawei, düzenlenen bir etkinlikte Petal Search ve Petal Maps isimli yeni yazılımlarını tanıttı.
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, düzenlenen bir etkinlikte Google ile bağını koparacak Petal Search ve Petal Maps isimli yeni yazılımlarını tanıttı.
Şirket, Mate 40 etkinliğinde tanıtılan bu yazılımların şu anda sadece sınırlı ülkelerde kullanılmaya başlandığını açıkladı.
Yeni yazılımların ilerleyen günlerde tüm ülkelerde kullanıma sunulması bekleniyor.