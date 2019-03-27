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Huawei P30 ne zaman piyasaya çıkacak? | Huawei P30 fiyatı özellikleri

Çinli teknoloji devi Huawei Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen etkinlikte yeni cihazlarını tanıttı. Şimdi teknoloji meraklıları Huawei P30 ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Huawei P30 fiyatı ne kadar? H uawei P30özellikleri neler? İşte cihaza dair merak edilenler...

27 Mart 2019 Çarşamba 15:26
Huawei P30 ne zaman piyasaya çıkacak? | Huawei P30 fiyatı özellikleri

Çinli teknoloji devi Huawei Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen etkinlikte yeni cihazlarını tanıttı. Şimdi teknoloji meraklıları Huawei P30 ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Huawei P30 fiyatı ne kadar? H uawei P30özellikleri neler? İşte cihaza dair merak edilenler...

Huawei P30 ne zaman piyasaya çıkacak?

Huawei P30 Pro, Black, Pearl White, Aurora, Amber sunrise, Breathing Crystal olmak üzere 5 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Huawei P30'un ne zaman satışa sunulacağı henüz açıklanmadı.

Huawei P30 fiyatı ne kadar?

Huawei P30 750 Euro, P30 Pro ise 1000 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Huawei P30'un Türkiye satış fiyatı ilerleyen günlerde belli olacak.

Huawei P30 özellikleri neler?

İşte Huawei P30'un teknik özellikleri...

6.1 inç boyut

OLED ekran

Full HD+ çözünürlük

6 GB RAM

128 GB depolama alanı

3650 mAh kapasiteli batarya

Huawei P30 Pro özellikleri

6.47 inç'lik ekranıya gelen ve 1080×2340 piksel ekran çözünürlüğü sunan Huawei P30 Pro, küçük bir çentik ve OLED ekran kullanıyor. Ekran özellikleri bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi okuyucusu yer alıyor. Huawei'nin kendi geliştirdiği en güçlü mobil işlemcisi olan Kirin 980'den güç alan Huawei P30 Pro, 8 GB RAM'le geliyor. Diğer yandan cihaz 128 GB ve 256 GB depolama kapasitesi seçeneklerine de sahip.

40 Megapiksel, 20 Megapiksel ve 8 Megapiksel olmak üzere üçlü arka kameraya sahip olan telefonun ön tarafın 30 Megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. 4200 mAh bataryasıyla şarj sorununu ortadan kaldırması beklenen telefon, Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkarken aynı zamanda EMUI 9.1 arayüzüyle geliyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:26
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