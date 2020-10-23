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Teknoloji Huawei Mate 40 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri...
Teknoloji

Huawei Mate 40 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri...

Huawei, yeni akıllı telefon modelleri olan Mate 40 serisini duyurdu. Yeni telefonlar, hem tasarımları hem de özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Huawei Mate40 serisinin özellikleri...

Yeniakit Publisher
2020-10-23 04:45:00 -
Huawei Mate 40 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri...

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei, düzenlenen bir etkinlikte yeni akıllı telefonları olan Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+'ı tanıttı. Yeni cihazlar, hem tasarımları hem de donanımları ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Peki Huawei Mate 40 hangi özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunuldu? İşte Huawei Mate 40 serisinin özellikleri...

Huawei Mate 40 modelleri, ekran tasarımı ile birlikte kullanıcılara son derece şık bir görünümle kullanıcıların karşısına çıktı. İşte Mate 40 serisinin özellikleri...

Huawei Mate 40 ailesi, gücünü Huawei HiSilicon tarafından geliştirilen 5nm Kirin 9000 işlemciden alıyor.

Şirketin açıklamalarına göre Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+, 4.400 mAh'lik bir batarya kapasitelerine sahip olması ile birlikte kullanıcılara uzun bir kullanım süresi sunuyor. Serinin giriş seviye modeli Mate 40'ta ise 4.200 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Huawei Mate 40 Pro+'ta f/19 diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel ana kamera, 10x periskop özelliğine sahip 8 Megapiksel ikinci kamera, f/2.4 diyaframlı 20 Megapiksel üçüncü kamera, 3x telefoto özellikli 12 Megapiksel dördüncü kamera ve ToF sensörü bulunuyor.

Mate 40 Pro'da 50 Megapiksel, 20 Megapiksel, 12 Megapiksel ve ToF sensörlerden oluşan dörtlü kameraya yer verilirken, Mate 40 modelinde 50 Megapiksel ana kameraya ek olarak 16 Megapiksel, 8 Megapiksel ve ToF sensörden oluşan dörtlü bir kurulum yer alıyor.

Mate40 serisinin fiyatı ve satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. Yeni telefonların, ilerleyen günlerde satışa sunulması bekleniyor.

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