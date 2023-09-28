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Teknoloji Huawei, iPhone'u fena ti'ye aldı
Teknoloji

Huawei, iPhone'u fena ti'ye aldı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 10:59:00 -

Çin menşeli Huawei, büyük ilgi gören Mate60’ın tanıtım reklamında iPhone'u ti'ye aldı.

Teknoloji üretiminde son yıllarda oldukça göz dolduran Çinli markalar, ABD menşeli Apple’a adeta savaş açtı.

Son olarak Huawei Mate60’ın tanıtım reklamında, iPhone’un çekim kalitesi ile dalga geçildi.

Reklamda, Huawei kullanıcıları sorunsuz deneyim yaşarken, diğer kullanıcıların takılıp kaldığı görüldü.

Oldukça ses getiren reklam Android kullanıcıları tarafından beğenilirken, Apple kullanıcıları Çinli markaların iPhone kalitesine yaklaşamayacağını savundu.

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