Huawei, ilk kulak üstü kulaklığı FreeBuds Studio'yu piyasaya sürdü

İSTANBUL (AA) - Huawei, ilk kulak üstü kulaklıkları FreeBuds Studio'yu piyasaya sürerek pazara girdi.

Huawei Türkiye'nin açıklamasına göre, dinamik gürültü algılama sistemi ile ANC kontrol sistemine sahip ürünün dinamik algılama sistemi sayesinde kulaklıkların ortam seslerini doğru bir şekilde tanımlamasına izin veriyor.

ANC kontrol sistemi etrafındaki sesleri belirlemek için birden fazla mikrofon kullanıyor ve böylece ultra mod, genel mod ve rahat mod arasında geçiş yapabiliyor.

Akıllı ANC özelliklerine ek olarak Huawei FreeBuds Studio ayrıca iki duyma modu, farkındalık modu ve ses modu sağlıyor. Sokakta yürürken, farkındalık modu etkinleştirilerek araçların seslerinden haberdar olunabiliyor ve müzik dinlerken kullanıcı güvenliği sağlanabiliyor.

Yeni ürün ayrıca daha net insan konuşmasını vurgularken ortam sesini azaltabilen benzersiz bir ses modu bulunduruyor.





- Hi-Fi kalitesinde müzik için yüksek çözünürlüklü ses





Yüksek çözünürlüklü müzik çalarlarda yaygın olarak kullanılan Hi-Fi seviyesinde bir ses yongasıyla güçlendirilen Huawei FreeBuds Studio, arka plan gürültülerini etkili bir şekilde azaltıyor.

Daha geniş bir frekans tepkisi ve daha yüksek hassasiyet sağlayan 4 katmanlı 40 mm polimer diyaframa sahip kulaklık, zengin ayrıntılara sahip yüksek çözünürlüklü müzik dinlenmesine olanak tanıyor.

Kulaklık, Android, iOS ve Windows cihazlarla çift cihaz bağlantısını destekliyor. Birden fazla cihaz kullanılıyorsa bağlantı değiştirmeye gerek kalmıyor. Aynı anda bir tablet ve akıllı telefona bağlanabiliyor.

FreeBuds Studio kulaklıklar, 3 bin 499 liralık tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.