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Teknoloji Huawei ikinci nesil akıllı gözlüğünü tanıttı
Teknoloji

Huawei ikinci nesil akıllı gözlüğünü tanıttı

Huawei, ikinci nesil akıllı gözlüğü Eyewear 2'yi tanıttı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 02:24:00 -
Huawei ikinci nesil akıllı gözlüğünü tanıttı

Çinli dev teknoloji şirketi Huawei, Güney Kore merkezli firma Gentle Monster'in ortaklığı ile geliştirdiği ikinci nesil akıllı gözlüğü Eyewear 2'yi tanıttı.

Birinci nesil Eyewear'a nazaren ince ve hafif bir tasarımıyla dikkat çeken Eyewear 2, müzik dinlemek ve çağrıları cevaplamak için çift hoparlör, iki mikrofon; sesli asistanı aktif etmek ve medya oynatıcıyı kontrol etmek için dokunmatik yüzey özellikleriyle birlikte geldi.

Şirket, yeni nesil akıllı gözlüğün 5 saat kesintisiz müzik dinleme ve 42 saat akıllı telefona bağlı bekleme imkanı sunan bir batarya kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

İlerleyen günlerde satışa sunulması beklenen yeni akıllı gözlüğün satış fiyatı ise 299 Euro olarak belirlendi.

 

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