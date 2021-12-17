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Aktüel HSK Yargıtay üyeleri kim oldu? Yargıtay’a hangi isimler seçildi?
Aktüel

HSK Yargıtay üyeleri kim oldu? Yargıtay’a hangi isimler seçildi?

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay’da boşalan 22 üyenin yerine 11 yeni için seçim yaptı. Yapılan seçimde HSK’nın yeni Yargıtay 11 üyesi birlendi. Peki Yargıtay üyeleri kim oldu? Yargıtay’a hangi isimler seçildi?

Yeniakit Publisher
2021-12-17 11:30:00 - 2021-12-17 11:31:02
HSK Yargıtay üyeleri kim oldu? Yargıtay’a hangi isimler seçildi?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'da boşalan 22 üyenin yerine 11 yeni üyenin belirlenmesi için Genel Kurul'da bir araya geldi. 11 üye seçimi gerçekleştirildi.

Yargıtay’a kimler seçildi?

İşte HSK tarafından Yargıtay'a seçilen üyelerin isimleri:

Mehmet ARI-Personel Genel Müdürü

Erdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel Müdürü

Ahmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı

Süleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı

Selma BETİN-İstanbul BAM Daire Başkanı

Müslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Nilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire Başkanı

Beytullah METİN-Ankara BAM Daire Başkanı

Yunus Nadi KOLUKISA-Yüksek Müşavir

Aydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü

HSK Danıştay üyesi kim oldu?

Veysel Bektaş-Cumhur Başkanı Danışmanı

HSK'nın 17.12.2021 Tarihli Genel Kurulunda Danıştay Üyeliği'ne seçilenlere ilişkin liste şu şekilde:

Yunus Emre SILAYİ

İsmail Hakkı SAYIN

Esat TOKLU

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