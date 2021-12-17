HSK Yargıtay üyeleri kim oldu? Yargıtay’a hangi isimler seçildi?
Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay’da boşalan 22 üyenin yerine 11 yeni için seçim yaptı. Yapılan seçimde HSK’nın yeni Yargıtay 11 üyesi birlendi. Peki Yargıtay üyeleri kim oldu? Yargıtay’a hangi isimler seçildi?
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'da boşalan 22 üyenin yerine 11 yeni üyenin belirlenmesi için Genel Kurul'da bir araya geldi. 11 üye seçimi gerçekleştirildi.
Yargıtay’a kimler seçildi?
İşte HSK tarafından Yargıtay'a seçilen üyelerin isimleri:
Mehmet ARI-Personel Genel Müdürü
Erdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel Müdürü
Ahmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı
Süleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı
Selma BETİN-İstanbul BAM Daire Başkanı
Müslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Nilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire Başkanı
Beytullah METİN-Ankara BAM Daire Başkanı
Yunus Nadi KOLUKISA-Yüksek Müşavir
Aydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü
HSK Danıştay üyesi kim oldu?
Veysel Bektaş-Cumhur Başkanı Danışmanı
HSK'nın 17.12.2021 Tarihli Genel Kurulunda Danıştay Üyeliği'ne seçilenlere ilişkin liste şu şekilde:
Yunus Emre SILAYİ
İsmail Hakkı SAYIN
Esat TOKLU