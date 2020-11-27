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Aktüel HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.
Aktüel

HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:57:45 -
HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.
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