“Hristiyanlara veya Müslümanlara soykırım yok”

Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi'nden yapılan açıklamada "Ülkede Hristiyanlara ya da Müslümanlara yönelik soykırım yok" ifadelerine yer verildi.

Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi (NSCIA), ABD'nin açıklamasına tepki göstererek ülkede Hristiyanlara ya da Müslümanlara yönelik "soykırımın" olmadığını bildirdi.

NSCIA Genel Sekreteri Prof. İshaq Oloyede, başkent Abuja'daki Ulusal Cami'de düzenlenen Genişletilmiş Genel Amaçlı Komite Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Nijerya'nın güvenlik sorunlarının din temelli olmadığını söyledi.

Oloyede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" olarak nitelendirmesini eleştirerek "Bir müttefik, dost bir ülkeyi aşağılamak yerine terörle mücadelede istihbarat ve lojistik destek sunmalıdır." ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının ülkenin istikrarını zedeleyebileceği uyarısında bulunan Oloyede, "Nijerya'da ne Hristiyanlara ne de Müslümanlara karşı bir soykırım vardır. Ülkemizin sorunu yoksulluk, kötü yönetim ve silahlı suçlulardır." dedi.

ABD'nin Nijerya'yı yeniden "özel endişe duyulan ülke" listesine almasının yeni delillere dayanmadığını belirten Oloyede, bu adımın bazı yerli ve yabancı aktörlerin siyasi çıkarlarına hizmet ettiğini ileri sürdü.

Oloyede, Nijerya'daki tüm dini toplulukların aynı güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğuna işaret ederek "Hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar, terör, haydutluk ve kötü yönetişimin mağdurudur." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Nijerya'yı hedef alan açıklamaları

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru gördüğünü vurgulayan Tinubu, "Nijerya, dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör saldırılarına dikkati çekerek terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını belirtmişti.

