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Gündem Hristiyan milisler Müslüman sivillere saldırdı: En az 350 ölü!
Gündem

Hristiyan milisler Müslüman sivillere saldırdı: En az 350 ölü!

Etiyopya'da Amhara etnik grubundan Hristiyan Fano milislerinin, Oromia bölgesindeki sivil yerleşimlere yönelik saldırıda en az 350 kişiyi öldürdüğü bildiriliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 15:44:00 -
Hristiyan milisler Müslüman sivillere saldırdı: En az 350 ölü!

Etiyopya'da Amhara etnik grubundan Hristiyan Fano milislerinin, Oromia bölgesindeki sivil yerleşimlere yönelik saldırıda en az 350 kişiyi öldürdüğü bildiriliyor.

Etiyopya'nın orta kesiminde şiddetli çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.

Yerel kaynaklara göre, Amhara etnik grubundan Hristiyan Fano milisleri, 25-29 Kasım tarihlerinde Oromia bölgesinde sivillerin yaşadığı çeşitli köylere saldırı düzenledi.

Oromo Milletvekili Cavar Muhammed, cumartesi günü yaptığı açıklamada Hristiyan Fano milislerinin saldırıları sonucunda 48 saat içerisinde en az 350 sivilin hayatını kaybettiğini ve saldırıların gerçekleştiği Kiramu, Kombolcha, Gabate (Horo Guduru), Kuyu ve Wara Jarso köylerinde 400 binden fazla insanın yerinden edildiğini öne sürdü.

Öldürülenler arasında çok sayıda Müslümanın da yer aldığı ifade ediliyor.

Milletvekili Muhammed, hükümete bağlı iletişim ofisinin resmi açıklamalarına dayanarak, saldırılar neticesinde Kiramu köyünün tüm sakinlerinin komşu köylere kaçmak durumunda kaldığını belirtti.

Oromo Milletvekili Muhammed'e göre, silahlı saldırılar son günlerde karşılıklı çatışmalara dönüştü.

Bu kapsamda Oromo Kurtuluş Ordusu, Oromo Özel Kuvvetler ve Fano milisleri, Amhara Özel Kuvvetleri arasında çatışmaların şiddetlendiği bildiriliyor.

Hristiyan Fano milislerinin bir süredir sivilleri hedef almakta olduğu biliniyor.

Öte yandan Oromo Kurtuluş Ordusunun (OLA) 18 Haziran'da Oromia bölgesindeki Tole köyüne gerçekleştirdiği saldırıda en az 230 Amhara Müslüman yaşamını yitirmişti.

Etiyopya hükümetince "terör örgütü" olarak tanımlanan Oromo Kurtuluş Ordusu, saldırıların kendi birliklerince gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaları yalanlarken, saldırıları Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i destekleyen bölgesel hükümete yakın milis güçlerce düzenlendiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: Mepa News

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