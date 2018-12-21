Hrant Dink davasında flaş gelişme!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 14'ü firari olmak üzere 85 sanıklı davada, 2 sanığın tahliyesine karar verildi. Sanıklardan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve eski Astsubay Yavuz Karakaya'nın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 87'nci duruşmaya, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek, eski jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve gazeteci Ercan Gün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün aralarında bulunduğu 4 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Talepler alındı

Hafta boyunca süren yargılamada, tanıklar dinlendi. Bugün görülen davada ise sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı. Sanık Ali Öz'ün avukatı, müvekkili hakkında uygulanan ikametten ayrılmama şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. Diğer sanıklar da tahliye ve beraat talebinde bulundu.

2 sanığa tahliye

Mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanan sanıklardan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli eski astsubay Yavuz Karakaya'nın tutukluluk süresinin tamamlanmış olmasını dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

4 sanığın tutukluluk haline devam

Heyet, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün hakkında ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Firari sanıklar Fetullah Gülen, Ahmet İskender, Coşgun Çakar, Yunus Yazar, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Mehmet Akif Yılmaz, Yılmaz Angın, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Halil İbrahim Koca, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay ve Zekeriya Öz hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine de hükmetti. Yakalamalı sanıklar Adem Yavuz Arslan, Halil İbrahim Koca ve Fetullah Gülen'in Adalet Bakanlığı aracılığıyla ABD ve İngiltere yetkili adli makamları nezdinde iade süreçlerinin beklenmesine de karar veren heyet, bir dahaki celse de tanık dinlenmesine hükmetti. Sanık Ali Öz'ün adli kontrolün kaldırılması talebini reddeden heyet, duruşmayı 12-13-14 Mart tarihlerine bırakıldı.