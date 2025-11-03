  • İSTANBUL
Hovardalığa az daha kan bulaşıyordu! İşte gençleri evliliğe teşvik edecek bir neden daha
Yaşam

Hovardalığa az daha kan bulaşıyordu! İşte gençleri evliliğe teşvik edecek bir neden daha

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Hovardalığa az daha kan bulaşıyordu! İşte gençleri evliliğe teşvik edecek bir neden daha

Eskişehir’de iki grup arasında “kız arkadaş” yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin elindeki kurusıkı tabancayla ateş etmesi mahallede korku dolu anlara neden oldu.

Eskişehir’in Vadişehir Mahallesi’nde gece saatlerinde başlayan tartışma kısa sürede ortalığı karıştırdı. Olay, dün gece Vadişehir Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında, kız arkadaştan kaynaklı tartışma çıktı.

Şans eseri kimse zarar görmedi

Tartışma kısa sürede karşılıklı arbedeye dönüştü. Taraflardan olan bir şahıs, yanındaki kurusıkı tabanca ile rasgele ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Birbirinden şikayetçi olmadığını beyan eden grup işlemeleri için karakola götürüldü. Olay da şans eseri can ve mal kaybı yaşanmazken, çevredeki vatandaşların korktuğu gözlendi.

