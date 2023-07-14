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Gündem Hoşgörülü ve çağdaşlara bak sen! CHP’nin şirin çocukları Ali Babacan'a neler dedi neler
Gündem

Hoşgörülü ve çağdaşlara bak sen! CHP’nin şirin çocukları Ali Babacan'a neler dedi neler

Yeniakit Publisher
2023-07-14 14:27:00 - 2023-07-14 14:30:41

Hakk'a yürüyen Nakşibendi tarikatının Menzil kolunun şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni için taziyelerini ileten Ali Babacan CHP'nin sözde şirin gösterilen çocukları tarafından linç edildi.

Nakşibendi tarikatının Menzil kolunun şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni tedavi gördüğü İstanbul’da özel bir hastanede Hakk'a yürüdü.

Kamuoyunda Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni olarak bilinen Abdulbaki Erol için siyasiler başta olmak üzere toplumun hemen hemen tüm kesimlerinden taziye mesajları geldi.

Gönül insanı için taziyede bulunan siyasiler arasında CHP ile kol kola giren Ali Babacan da vardı. Babacan, CHP'nin sözde şirin çocukları tarafından adeta linç edildi.

Konu, Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırılırken Ali Babacan'a yapılan hakaretlerden bazıları paylaşıldı. 

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