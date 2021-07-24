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Yaşam Hortumun içinde kalan vatandaşların panik anı kameralara böyle yansıdı
Yaşam

Hortumun içinde kalan vatandaşların panik anı kameralara böyle yansıdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 kişinin yaralanmasına sebep olan hortum anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 22:12:00 - 2021-07-24 22:22:15

Balıkesir’in Edremit ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan hortumun içende kalan vatandaşların yaşadıkları panik anları amatör kameralara yansıdı.

3 kişi yaralanmıştı

Edremit’in Altınoluk Mahallesinde geçtiğimiz gün plajda bir anda meydana gelen hortum 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Yüzlerce kişinin arasında başlayan hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları ve yaşadıkları korku kameralara yansıdı.

Görüntülerde hortumun merkezinden kurtulmak için kaçan vatandaşlar ve uçuşan masa ve şemsiyeler yaşanan olayın büyüklüğünü gösterdi.

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