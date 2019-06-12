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Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!

Mayıs ayının sonunda "Hazır mısın Türkiye'm? Konuşma vakti. 12 Haziran" notunu paylaşan Hortumcu Cem Uzan, beklenen açıklamayı yaptı. Uzan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak mağdur olduğunu iddia ederek çözüm beklediğini söyledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:36
Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!

Fransa'nın Paris şehrinde yaşayan Cem Uzan internet üzerinden yayınladığı mesajda mağdur edildiğini iddia ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu durumun düzeltilmesi için çağrıda bulundu.

29 Mayıs'ta "Hazır mısın Türkiye'm? Konuşma vakti. 12 Haziran" notunu paylaşan Cem Uzan, konuştu.

Ailesinin yaptırdığı Berke Barajı'na 'el konulmasının' 16. senesinde konuştuğunu söyleyen Uzan "Her şeyimiz yok pahasına satılmıştır." dedi.

Hortumcu Cem Uzan'dan şaşırtan paylaşım!

"Mağduriyetin giderilmesidir"

Son 10 yıldır Paris'te yaşayan iş adamı Cem Uzan, "Muhterem cumhurbaşkanım, saygı değer devlet büyüklerim sizlerden istirhamım hakkaniyet ile bu mağduriyetin giderilmesidir. 16 yıl boyunca kimse ailemize sahip çıkmamıştır." şeklinde konuştu.

Uzan ayrıca şunları söyledi;

85 yaşımdaki babam ve 80 yaşındaki ev kadını anam kırmızı bülten ile aranmaktadır. Ben ve ailem Türkiye'de 40 bin kişiye iş verdik. Bugün her şeyimiz yok pahasına satılmıştır. Konuya vakıf olan herkes nedenli acımasız ve haksız bir komploya mağdur kaldığımızı bilmektedir. dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:36
  1. Cem Uzan

YORUM YAZ

  • DallıDallı1 sa önce
    Ortadoğuyu dolandıran herife bak.Nasıl da takiyye yapıyor.dolandırma mağduru ha.
  • İslam ümmetoğluİslam ümmetoğlu1 sa önce
    Ümmetin halifesi, insanlığın efendisi, kainatın tek sahibi olan AKP sana acımasa Allah bile rızkını vermez cem efendi..

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