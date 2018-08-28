‘Hormonlu faizle’ bankalar devleşiyor

Borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi’nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü bu yılın ilk altı ayında 246 milyar 316 milyon 85 bin lira artış gösterdi.

Bankaların geçen yıl sonunda 2 trilyon 193 milyar 958 milyon lira düzeyinde olan aktif büyüklüğü, bu yılın haziran sonu itibarıyla yüzde 11,2 artarak 2 trilyon 440 milyar 274 milyon liraya ulaştı.

KÂR 20 MİLYAR TL’YE DAYANDI

Borsa İstanbul’da işlem gören mevduat bankalarının bu yılın ocak-haziran net kârı 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak 19 milyar 583 milyon 596 bin lira oldu. Bankalar, 2017’nin ilk yarısında 17 milyar 289 milyon 837 bin lira net kâr elde etmişti.

Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, aynı dönemde yüzde 9,4 yükselerek 232 milyar 435 milyon 715 bin liradan 254 milyar 361 milyon 292 bin liraya çıktı. Söz konusu bankaların ortalama öz kaynak kârlılığı haziran sonu itibarıyla yüzde 14,2 düzeyinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul’daki mevduat bankaları arasında ilk yarıda en fazla net kârı 3 milyar 904 milyon TL ile Garanti Bankası elde etti. Net karda Garanti Bankası’nı 3 milyar 335 milyon lira ile İş Bankası ve 3 milyar 280 milyon lira ile Akbank izledi.