Horlaması onun gelişmesine kötü engel oluyor



Ayrıca büyüme geriliğine yol açıyor

Araştırmalara göre horlama, her 10 çocuktan birinin her gece yaşadığı bir sorun. Solunum bozukluklarına bağlı uyku bölünmesi ise çocukların hiperaktivite, kolay sinirlenme, dikkat eksikliği gibi çeşitli davranış bozuklukları sergilemesine yol açıyor.

Sorunu yaşayan çocuklar, sıklıkla iç çekmeyle nefes almaya başlayıp tekrar uykuya dalıyor. Bazı çocuklarda nefes durması görülmüyor. Ancak onları da başka bir tehlike bekliyor. Bu çocuklar büyümek için kullanılacak enerji kaynağını uykuda nefes alıp verebilmek için kullandıkları için sıklıkla büyüme geriliği, yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği tehdidi altında oluyor.

Durumdan en çok 2 ile 6 yaş arası çocuklar etkileniyor.



Bademcik ve geniz etinin büyüklüğü başta gelen sebepler arasında. Burun tıkanıklığı, alerjik durumlar, astım, reflü, şişmanlık, tiroid bezinin az çalışması, yüz kemik gelişimindeki farklılıklar, genetik (Down sendromu gibi) ve nörolojik hastalıklar da etki ediyor.

Bademcik ve geniz etinin alınması, şikayetlerin geçmesinde sıklıkla yeterli oluyor.

Alt veya üst çenenin küçük olması, dişleklik ve yüksek damak gibi yüz kemiklerinin gelişim bozukluklarının varlığı özellikle çocuk yaş grubunda büyük önem taşıyor. Bunun için de ortodontik tedavi uygulaması yapılıyor.

Bir başka tedavi usulü ise Nazal CPAP (Devamlı pozitif havayolu basıncı) cihazı. Cihaz bir maske aracılığı ile burundan veya ağızdan hava vererek nefes yolunu açık tutuyor. Gözlük gibi sadece kullanıldığı sürece etkili.

Uzmanların önlem olarak tavsiyesi ise şöyle: Çocuğun büyüme ve gelişme sürecinde fazla kilo almaması sağlanmalı. Yan yatmaya alıştırılmalı. Uyurken arkasının uzunca bir yastıkla desteklenmesi de iyi olur.