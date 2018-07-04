Horlama uyku apnesi belirtisi

Horlama; soluduğunuz havanın yutak bölgenizden geçerken yumuşak dokularda oluşturduğu dalgalanma ya da titreşimlerin bir sonucu olduğunu belirten Prof. Dr. Bedri Özer, ''Gerek çocukların gerekse erişkinlerin yaklaşık yarısını değişik derecelerde ilgilendiren bu durum gerek uyku sağlığı gerekse sosyal açıdan istenmeyen, değişik kereler gündeme gelen ancak çözümü çoğu kez ertelenen, sadece kişisel değil aynı zamanda bir aile sorunudur''dedi.

AĞIZ SOLUNUMUNUN SBEPLERİ

Bilinen odur ki soluduğunuz hava burundan değil ağızdan geçiyor ise horlamanız kaçınılmazdır diyen Prof. Dr. Özer, ''Bu nedenle gerek uyku konforunuz, gerekse akciğer sağlığınız açısından soluduğunuz havanın burundan geçiyor olması şarttır. Burnunuzda hava koridorunda engel oluşturan kemik ve kıkırdak yapıya ait eğrilikler (deviasyon), değişik nedenlerle büyüyen burun içi etleriniz (konkalar), allerjik iseniz olası burun polipleriniz, aşırı kilo artışı ve obezite sonucu geniz ve yutak bölgesindeki yağlanmalar hava yolunuzda önemli mekanik daralmalara neden olacak ve sizi ağız solunumuna yönlendirecektir. Çocuklarda büyük bademcik ve geniz eti solunum yollarını tıkayan ve horlamaya hatta apne ataklarına neden olan önemli nedenlerdir'' şeklinde konuştu.