0553 313 94 23

Hong Kong'ta sokaklar savaş alanına döndü!

Hong Kong polisi, Ngau Tau Kok Polis Karakolu yakınlarında toplanan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:24
Hong Kong'ta sokaklar savaş alanına döndü!

Hong Kong'da 3 aydır suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı süren protestolar, bugün de binlerce hükümet karşıtı göstericinin katılımıyla devam etti.

Bariyer kuruldu

Kwun Tong semtindeki Tsun Yip Caddesi'nden Kowloon Bay semtine ilerleyen göstericilerden bir grup, Ngau Tau Kok Polis Karakolu yakınlarında bambu, çöp kutusu ve plastiklerle bariyer kurdu.

"Gangster polis" sloganları

Bir süre sonra barikatın gerisinde toplanan protestocular, "Gangster polis" sloganları atarak eylemlerini sürdürdü.

Hem karakolun önünde hem de göstericilerin protesto güzergahında barikat kuran polis ekipleri, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bu sırada polis ile bazı göstericiler arasında arbede yaşandı.

Karakolun önünden kaçan göstericiler, başka bir noktada toplandı. Polis ise karakolun önünde beklemeyi sürdürdü.

Gaz maskesi, kask, dizlik gibi ekipmanları bulunan göstericilerin bazılarının, tanınmamak için yüzlerini tamamen kapattığı görüldü.

ABD ve İngiliz bayrakları açılıyor

Göstericiler, önceki protestolarda olduğu gibi ABD ve İngiltere bayrakları açtı.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor, ancak 7.4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in, Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:24
  1. Çin
  2. Hong Kong

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Şahid'in adının Karvi'nin gözaltına alınmasıyla ilişkilendirilmesine tepki
    1. Başbakan Şahid'in adının Karvi'nin..
    2. Ramil Guliyev, Paris'te ikinci oldu
    3. Yemen hükümetinden BM'ye caydırıcı..
    4. Başakşehir- Fenerbahçe CANLI maç..
    5. Seydikemer’de iki otomobil kafa kafaya..
    6. İngiliz golcü Daniel Sturridge,..
    7. Samsun’da koca dehşetinin ayrıntıları
    8. Antalyaspor, Denizlispor maçına hazır
    9. Voleybol: Hazırlık maçı
    10. Emine Bulut’un annesinden, olay anı..
    11. Trabzonspor'un yeni transferi..
    12. Alanyaspor- Kasımpaşa maç sonucu kaç..
    13. Manavgat’ta 48 yaşındaki marketçi, 13..
    14. Ahlat Şenlikleri 2. Gününde Coşkuyla..
    15. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    16. Ahlat’ta ‘Fener Alayı’ yürüyüşü
    17. MHP’li vekilden Davutoğlu’na zehir..
    18. İtalya'daki hükümet krizi
    19. G7 Zirvesi karşıtı gösteriler devam..
    20. Atletizm: 74. Uluslararası Cezmi Or..
    21. Vali Oktay Çağatay, husumetli..
    22. Şehit polis Akın Çelebi’nin naaşı..
    23. Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa:..
    24. 2 yaşındaki bebek traktörün altında..
    25. 47. Uluslararası Arhavi Kültür ve..
    26. Erdoğan, Davutoğlu ve Gül’ün..
    27. Futbol: Süper Lig
    28. Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Özel..
    29. Süper Lig: M.Başakşehir: 1 -..
    30. Hakkari'de şehit asker için tören..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!