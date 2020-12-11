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Aktüel Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlandı
Aktüel

Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:19:23 -
Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlandı

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde medya patronu ve demokrasi yanlısı aktivist Jimmy Lai, ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlandı.

South China Morning Post'taki habere göre, bir polis yetkilisi, Lai'nin Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yabancı güçlerle gizlice iş birliği yaparak ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlandığını bildirdi.

Lai'nin cumartesi West Kowloon mahkemesinde hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Jimmy Lai'ye 3 Aralık'ta dolandırıcılık suçlaması yöneltilmiş, Next Digital şirketine ait büronun kira sözleşmesinin süresinin ihlal edildiği yönündeki suçlamalarla bağlantılı olarak Lai ve Next Digital'ın iki yöneticisi mahkemeye çıkarılmıştı.

Apple Daily gazetesini çıkaran Next Digital'ın sahibi Lai ve 10 çalışanı, 10 Ağustos'ta da ulusal güvenlik yasasını ihlal etmek ve yabancı ülkelerle gizlice iş birliği yürütmek suçlamasıyla gözaltına alınmış ancak iki gün sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

- Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı. 

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor. 

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

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