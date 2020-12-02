  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hong Konglu aktivist Joshua Wong 13 buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı
Aktüel

Hong Konglu aktivist Joshua Wong 13 buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 12:52:01 -
Hong Konglu aktivist Joshua Wong 13 buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen gösterilerin öne çıkan isimlerinden Hong Konglu aktivist Joshua Wong, 13 buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hong Kong mahkemesi, 24 yaşındaki aktivist Joshua Wong'a, izinsiz gösteriye katılmak ve halkı örgütlemek suçundan 13 buçuk ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Wong ile protestolara katılan 23 yaşındaki Agnes Chow 10 ay ve 26 yaşındaki Ivan Lam de 7 ay hapis cezası aldı.

Joshua Wong, geçen hafta yaptığı açıklamada, suçluların iadesi tasarısına karşı yürütülen protestoları organize ettiğini kabul ettikten sonra hapis cezası almayı beklediğini ifade etmişti.

Hong Kong'da Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı 1 milyona yakın kişinin katılımıyla geniş çaplı bir gösteri düzenlenmişti.

Bölgede haziranda başlayan ve zaman zaman gerilimin had safhaya çıktığı protestolarda, polis ve göstericiler arasında sık sık çatışma yaşanmış ve çok sayıda protestocu gözaltına alınmıştı.

Süreç içinde hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler karşısında Hong Kong yerel hükümeti, ilgili tasarıyı 23 Ekim'de geri çekmiş ancak protestolar Aralık 2019'a kadar devam etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
100 ülke Türkiye'den almak için sıraya girdi
Ekonomi

100 ülke Türkiye'den almak için sıraya girdi

Dünyada Türk silahlarına olan ilgi artıyor. En çok ihracat yapılan ülke ABD olurken diğer en çok talep ise Rusya ve Fransa'dan geldi...
Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!
Dünya

Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!

Maradona'nın hemşiresi efsane ismin ölümüyle ilgili itirafta bulundu. Hemşire, Maradona'nın beyin ameliyatı sonrası evinde yere düşüp kafası..
10 milyar lira nereye gitti? CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler büyüyor!
Gündem

10 milyar lira nereye gitti? CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler büyüyor!

Göreve geldiği günden bugüne kadar tek bir kurdele bile kesmeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepkiler çığ oldu...
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay